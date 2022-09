La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La polemica sulla scuola – Rivoltare l’Italia come un calzino – Bianca Vetrino sempre giovane – Lettere



Rivoltare l’Italia come un calzino

Sarebbe questa la frase riportata dal “Corriere della Sera” da Giorgia Meloni. E’ una frase che ha assai poco di democratico e venne usata dai giudici di Tangentopoli che fecero un vero colpo di Stato decapitando i partiti che in quello stesso anno 1992 avevano avuto una riconferma elettorale inequivocabile.

I giudici di “mani pulite” furono eversivi del sistema democratico e il riprendere quella frase è una cosa su cui meditare. Condanno con fermezza che al Festival del Cinema di Venezia sia stato proiettato un cortometraggio sulla Marcia su Roma inserendevovi anche la Meloni, sia perché il Festival deve restare fuori dalla campagna elettorale sia perché è arbitrario abbinare Meloni con fatti di 100 anni fa. Ma l’idea di rivoltare il calzino mi turba perché rivela un modo di pensare poco democratico e profondamente illiberale.

La polemica sulla scuola

C’è stata una recente polemica elettorale sugli istituti professionali e tecnici che sarebbero di serie B, nella quale si è subito inserito Salvini difendendoli e accusando di razzismo i critici di quel tipo di scuola. Il confronto sulla scuola non si fa sulle battute e sulle generalizzazioni. Anche i licei classici sono in crisi, come quasi tutte le scuole italiane che hanno subito Ministri incapaci e incompetenti. La pandemia e la Dad hanno fatto il resto. Anch’io, che ho frequentato il liceo classico, per anni ho pensato che quel liceo fosse una scuola altamente formativa anche di uno spirito critico e libero. Ma purtroppo non è più così da molti anni, infarcito com’è anche il liceo classico di professori e presidi che non hanno neppure frequentato come allievi quel liceo. Ricordo una professoressa del liceo “d’Azeglio” di Torino che usava, facendo lezione, il traduttore interlineare con grande disinvoltura. Laureata in lettere, non aveva studiato il Latino ne’ al liceo ne’ all’Università. La scuola andrebbe tutta riformata ed occorrerebbe un genio come Gentile o Croce e non i vari psicopedagogisti che hanno infestato la scuola, pestando parole vuote nel mortaio della demagogia. Già Salvemini odiava i pedagogisti. La cultura classica non è di per sè un baluardo a difesa del pensiero libero. Basterebbe pensare al sommo latinista Concetto Marchesi che fu convintamente stalinista per rendersi conto che non basta il latino e neppure il greco per aprirci la mente alla libertà. L’autore del miglior dizionario italiano / latino Badellino fu fascistissimo .A preservarci almeno parzialmente dalle infatuazioni e ‘ la storia che si può studiare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Bianca Vetrino sempre giovane

Bianca Vetrino, repubblicana doc, e’ stata una vera leader del partito dell’edera nel quale la presenza di Giorgio La Malfa non ha mai permesso una vera vita democratica. Malgrado questo, Bianca Vetrino, primo sindaco donna di Pino torinese, e’ stata per più legislature consigliere regionale, assessore e Vice presidente del governo regionale. Un percorso coerente, appassionato, onesto che diede prestigio al Pri, rappresentato da personaggini. E’ succeduta come assessore regionale alla Sanita’in un momento tragico quando l’assessore socialista venne arrestato. La Vetrino è una donna calma e determinata. L’ho rivista recentemente nel suo Eden langarolo tra le colline. E’ sempre giovane, attenta ,brillante come quand’era assessore. E’ anche grande esperta gastronoma e sommelier incontentabile ed ha presieduto per anni la “Confraternita dei cavalieri del tartufo” che sotto la sua presidenza ha acquisito una fama internazionale. Passano gli anni e Bianca è sempre se‘ stessa. Le tante donne che oggi si occupano di politica sono quasi sempre molto poco di fronte a lei. Peccato che ad un certo punto abbia deciso di lasciare. Ci ha perso il Piemonte e la politica, ma lei ci ha guadagnato quella serenità che il degrado della politica non poteva piu consentirle.

.

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

A proposito di Gorby

Caro Quaglieni, nel 1989 fui un sostenitore di Gorby, che ritenevo un grande politico e un grande uomo. Gli avvenimenti successivi lo hanno ridimensionato, soprattutto il tentato golpe comunista di agosto 1991, che fu sventato, credo, solo grazie all’azione di Eltsin, mentre Gorby pareva incapace di reazioni. Ci volle un grande coraggio a porre fine ufficialmente all’URSS, ma si trattava semplicemente di prendere atto del fallimento del comunismo sovietico un po’ per colpa della sciagurata invasione dell’Afghanistan, un po’ per l’azione di Reagan (che dimostrò di essere un grande presidente, anche la nostra sinistra lo considerava solo un attore di secondo piano e un incapace…). Forse Gorbaciov non intendeva sfasciare l’impero sovietico, ma la sua perestroika e la glasnost fecero emergere magagne, incapacità e crimini mostruosi del comunismo e, soprattutto, aprirono le porte agli aneliti di libertà di popoli calpestati per decenni dal comunismo leninista e stalinista (ma anche dei successori di Baffone, fino al Andropov e Cernenko), a cominciare dagli Ucraini, che non avevano dimenticato l’Holodomor degli Anni Trenta. Quello che Putin ha considerato il peggior avvenimento del Novecento, ovvero lo sfascio dell’Urss, fu dal mio punto di vista una specie di miracolo: un regime dittatoriale feroce distrutto senza una guerra, come era stato per il nazismo, per fallimento economico e morale. Certo che per anni i Russi pagarono sulla loro pelle quel fallimento, con miseria nera e fame autentica: difficile per loro conservare un buon ricordo di Gorbaciov, considerato il responsabile della catastrofe di milioni di Russi. Più difficile per me capire gli epigoni italiani del comunismo sovietico (il torinese Rizzo che stappa la bottiglia migliore e brinda alla morte di Gorby!), ma forse bisognerebbe interrogare uno psichiatra.

Lorenzo Pesce

Condivido senza commentare. La tua lucida analisi non ne ha bisogno.

.

Alassio ripiegata su sè stessa?

Tornato a Vercelli dalla solita vacanza ad Alassio, ho notato una città un po’ ripiegata su se’ stessa ,con iniziative banali, con serate dedicate a Luxuria, senza i protagonisti del passato. La grande stagione di Berrino e di Baldassarre è davvero finita. La Gran Cagnara di Berrino è davvero archiviata nella storia del secolo scorso. Ci sono in giro teppistelli o veri e propri teppisti che rendono insicure le già tristi e banali serate alassine. Io rimpiango il Sindaco Canepa. Cosa ne pensa? F. Nattero

>

Anch’io ho un ottimo ricordo del Sindaco Canepa e della sua amministrazione. La consigliera delegata alla cultura Cassarino ha risorse limitate e cerca di fare del suo meglio. Anche il vice sindaco ed assessore al Turismo ha realizzato un buon lavoro. La direttrice della Biblioteca Giusy Tardani è davvero ottima .Non so rispondere al merito dei suoi quesiti perché, a causa del caldo micidiale, ho fatto vita quasi monacale in casa, limitandomi a qualche cena al ristorante. Gli affollamenti serali li ho evitati per una cautela verso il Covid. Stando ad alcuni miei amici più inseriti nella vita alassina non è cambiato molto all’anno corso. Il Covid ha lasciato il segno dappertutto e la ripresa risulta difficile per tutti. Io mi sono limitato a qualche cena al ”Galeon“ o alle ”Rocce di Pinamare” e a fare qualche conferenza. Voglio invece sottolineare il lavoro fatto in cinque anni di comando della Compagnia Carabinieri di Alassio dal Col. Massimo Ferraris, uomo di grande dedizione e fermezza, un vero presidio di legalità sul territorio. Dal 6 settembre passerà ad altro comando. Una grande perdita per Alassio.

.

La “marea nera”

Caro amico, ho letto il tuo bell’articolo sul Torinese di ieri, che ho molto apprezzato, ma vorrei condividere con Te una riflessione. “Il pericolo fascista” è la prova di una preoccupante mancanza di argomenti. Penuria culturale su cui si dovrebbe riflettere, ma voglio sottolineare che paventare “la marea nera prossima ventura” è come guardare il dito e non la luna. Il fascismo è un fenomeno storico concluso, non è più un pericolo da molto tempo. Vi sono ancora dei nostalgici ? Forse, ma sono innocui. Vi sono dei giovani semianalfabeti ma palestrati che si fanno tatuare teschi, fasci o svastiche per provocare, per essere contro ? E’ sicuramente un fenomeno che andrebbe studiato ma anche loro non sono pericolosi politicamente, possono solo essere molesti per l’ordine pubblico. Quello su cui voglio porre l’attenzione è un pericolo che credo sfugga all’attenzione del grande pubblico e, a mio modo di vedere, può essere serio. Alludo alle simpatie filo russe, mascherate sovente per amore di pace. Il fascino di un governo forte, che decide, che difende l’identità del paese, i valori tradizionali, la religione e la sua pretesa di imporre la sua tradizione, quindi la guerra santa di Kirill, è un serio pericolo. Pericolo reso acuto da un momento di particolare crisi, con una classe politica rissosa ed inconcludente, attenta solo agli slogan ed ai like sui social, che lima i programmi in funzione dell’ultimo sondaggio. Una classe dirigente dequalificata che non sa dare risposte adeguate ai problemi della società civile in rapida e profonda trasformazione è una vera e grave minaccia per la democrazia, crea l’esigenza di un “governo forte”. Mi preoccupano le remore ad investire in difesa, a supportare militarmente l’Ucraina, lo sventolare del rosario ai comizi, l’ostilità alla legislazione vigente sui diritti civili, le allergie allo spirito europeo, la contrarietà all’euro, l’ostilità alla cultura anglosassone, il pacifismo neutralista e nazionalista. Sento aleggiare lo spirito di Fedor Dostoevskij che rifiuta il razionalismo illuminista europeo e preferisce la tradizionale devozione del popolo russo, un radicale rifiuto della modernità e della democrazia liberale. Una rilevante parte dell’opinione pubblica credo non capisca che l’Ucraina si sta facendo massacrare per la propria indipendenza ma difende anche la libertà dell’ Europa liberale e democratica. Credo che noi non avremmo quel coraggio. Stiamo sottovalutando il pericolo della terza Roma. La prima aveva ben chiara la distinzione della burocrazia, del potere legislativo e del potere politico, la terza ha solo ed ancora la concezione proprietaria dello stato come al tempo degli zar, la ricchezza e lo strapotere degli oligarchi lo dimostra. Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. Giovanni Pollini

Le tue riflessioni mi trovano totalmente consenziente. Il putinismo occultato da pacifismo è davvero una grave minaccia.