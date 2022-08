Candidature e liste: siamo alle solite

Dunque, ci risiamo con il suk arabo. La vicenda delle candidature, degli incroci nella quota

proporzionale e nella scelta dei collegi uninominali vincenti, ripropone il capitolo della fatidica

designazione centralistica dei candidati da parte di ogni partito. Soprattutto quando questa

designazione coincide con le giornate di Ferragosto. Del resto, lo diciamo da ormai molto tempo e

da molto tempo è un tema del tutto irrisolto. E cioè, l’impossibilità – o meglio la non volontà – di

ridare la voce ai cittadini/elettori attraverso il varo di una riforma elettorale degna di questo nome.

Per l’ennesima volta, infatti, ci troviamo di fronte ad uno scenario dove due soli criteri la fanno da

padrone: quello della fedeltà al capo partito da un lato e quello della brutale rappresentanza

correntizia dall’altro. Due criteri che nulla centrano con la competenza, il radicamento territoriale,

l’espressività sociale e, non ultimo, la “professionalità” della politica. Insomma, da anni

denunciamo – tutti, partiti, organi di informazione, intellettuali, opinionisti e commentatori – la

debolezza strutturale della nostra classe dirigente e la sua sostanziale incapacità di ergersi a

guida autorevole e qualificata del paese e poi si fa di tutto per bloccare una riforma che almeno

cerca, seppur con scarsa possibilità di successo,di invertire quella rotta. E, pertanto, la selezione

e la promozione della classe dirigente politica continua ad avvenire all’insegna dei criteri che

quotidianamente denunciamo e combattiamo.

Ora, ci si trova di fronte all’ennesima competizione elettorale del tutto impotenti e anche un po’

rassegnati. Ovvero, il giorno dopo la compilazione centralistica delle liste già sapremo – senza

sbagliarsi granchè – chi saranno i futuri eletti e chi saranno i sicuri sconfitti o trombati. E questo

perchè, anche attraverso gli ormai quotidiani sondaggi, conosciamo in forte anticipo il peso dei

vari partiti e, di conseguenza, i potenziali eletti di quella lista proporzionale nelle varie

circoscrizioni e i vincenti dei collegi uninominali. Tutto è già certificato. Anzi, per essere ancora più

precisi e dettagliati, il giorno dopo la compilazione delle liste i candidati possono anche fare a

meno di cimentarsi con la campagna nazionale elettorale perchè già si sa la potenziale e futura

composizione delle Camere. Salvo miracoli – sempre possibili, per carità – addebitabili ad eventi

straordinari ed imprevedibili. Ma, appunto, proprio perchè imprevedibili sono del tutto fuori della

norma.

Insomma, anche questa volta pagheremo le conseguenze della debolezza della politica. O meglio,

della esplicita volontà dei capi partito di continuare a designarsi i propri eletti. C’è una sola

speranza, al riguardo. Ed è quella che i capi partito scelgano al meglio la futura rappresentanza

democratica. Perchè altrimenti sarebbe difficile, estremamente difficile, denunciare giustamente le

malefatte e lo squallore del populismo grillino e poi continuare tranquillamente a praticare quella

degenerazione. Ovvero, continuare ad avere una rappresentanza parlamentare disciplinata

unicamente ed esclusivamente dalla fedeltà, dalla logica tribale della spartizione delle varie tribù

correntizie e dalla sostanziale debolezza delle singole personalità politiche. Sarebbe, ancora una

volta,il trionfo dell’anti politica, del qualunquismo, della demagogia e del pressappochismo.

Ovvero, per dirla in altri termini, della vulgata populista che tutti diciamo, almeno a parole, di

combattere e di voler definitivamente sradicare dal tessuto democratico del nostro paese.

Giorgio Merlo