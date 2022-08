Agosto, passa lo straniero. A Torino è record per il turismo

Per il turismo a Torino il mese di agosto è da record. Gli alberghi sono pieni al 60%, e sono tornati gli stranieri. I dati analizzati da Confesercenti indicano che secondo gli operatori del settore come albergatori, e agenzie di viaggio, oltre a bar e ristoranti i numeri del turismo stanno ampiamente superando quelli del 2019 dopo la sosta obbligata dovuta alla pandemia.

Positiva anche la crescita dei passeggeri all’aeroporto di Caselle: oltre il 20% rispetto al 2019. Il 70% dei turisti ha prenotato per almeno tre o più notti.

Le presenze in città sono per il 50% di italiani e per il 50% stranieri: molti i francesi (70%) e per la prima volta c’è una consistente presenza di visitatori de Nord Europa e di spagnoli.