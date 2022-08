Baseball: 𝗪𝗼𝗻𝗴 𝗲 𝗭𝗶𝗻𝗴𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗼 𝗲𝗱 𝗶𝗹 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗨𝟭𝟴

E’ partita ufficialmente l’avventura della Nazionale Italiana U18 allenata dal manager Francesco Aluffi, alla volta degli impegni internazionali che la vedranno protagonista.

Dopo il raduno di Verona, gli azzurri si sono trasferiti nella cittadina tedesca di Regensburg, dove scenderanno in campo per un torneo di avvicinamento al Campionato Europeo U18 di baseball, che si disputerร dal 13 al 18 agosto in Repubblica Ceca.

Terminata la rassegna continentale, l’Italia farร rotta verso l’America, dove dal 9 al 18 settembre parteciperร alla Coppa del Mondo U18 che si terrร in Florida. Per l’occasione รจ previsto un ritiro a Toronto in Canada,

Fra i convocati anche i piemontesiย Williams Wongย (Bc Settimo) edย Edoardo Zingarelliย (Red Clay Castellamonte/Grizzlies Torino 48).

Ai due atleti, ed ai club di appartenenza i piรน vivi complimenti del presidente Sabrina Olivero e di tutti i componenti del Comitato Regionale FIBS Piemonte.