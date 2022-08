Il Crai Camp estivo per bambini e ragazzi

CARLTON MYERS A TORINO: “SPORT FONDAMENTALE PER I BAMBINI. ORA PIÙ CHE MAI”

Il campo organizzato dal campione di basket ha il record di iscritti a Torino

Siamo a quota 1200 e continuano a salire gli iscritti al Crai Camp nella sede di Torino, il centro estivo sportivo per bambini e ragazzi, dai 6 ai 16 anni, ideato da Carlton Myers, leggenda italiana del basket, e realizzato in collaborazione con Codè Crai Ovest presso il Torino Master Club 2.0 di Corso Moncalieri. Il progetto proseguirà fino al 9 settembre con l’obiettivo di promuovere la cultura sportiva tra i più giovani e incentivare l’avvicinamento anche a discipline meno diffuse come la scherma, la canoa e il padel.

Carlton Myers, in visita a Torino commenta: “Sono molto soddisfatto del successo dell’iniziativa, il camp di Torino ha i numeri più alti di Italia, e sono orgoglioso soprattutto dei feedback che i miei istruttori federali stanno ricevendo dai ragazzi e dalle loro famiglie. Sono convinto che lo sport sia una realtà educativa fondamentale per i giovani, in questo periodo storico più che mai, perché arriviamo da due anni difficili sotto tutti i punti di vista in cui la socialità e la possibilità di fare attività, soprattutto per i più giovani, è stata drammaticamente limitata. Abbiamo scelto di coprire tutto il periodo estivo, da giugno a settembre, per coinvolgere quanti più ragazzi possibile e perché è soprattutto in estate, quando la scuola termina e molti genitori devono lavorare, che si rischia di lasciare i giovani senza riferimenti e attività di intrattenimento educative. Lo sport non è solo una strumento per tenersi in forma e prevenire le malattie: sport vuol dire inclusione, socialità, rispetto, amicizia e in molti casi è l’ancora di salvezza che consente di non prendere strade alternative, come è stato per me”.

Crai Camp è un centro estivo inclusivo, con un prezzo volutamente democratico che permette l’accesso anche alle famiglie meno abbienti. Tra gli iscritti di Torino anche alcuni ragazzi con disabilità cognitive che hanno fatto registrare, proprio grazie al potere terapeutico dello sport, significativi miglioramenti, evidenziati e riconosciuti dai medici curanti e dai genitori che hanno voluto segnalare questi progressi all’organizzazione e allo stesso Carlton.

Il camp degli sport realizzato da CRAI si svolge quest’anno a Torino, Roma e Cagliari. Code’ Crai Ovest, cooperativa dello storico marchio della grande distribuzione attiva nel Nord-Ovest (Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta) si occupa degli appuntamenti torinesi. I bambini e ragazzi nel camp sono guidati da uno staff di istruttori federali e di professionisti, che, insieme a Carlton Myers, individuano i giovani con una naturale predisposizione per una particolare disciplina sportiva. A loro, CRAI CAMP Italia regalerà altrettante borse di studio per proseguire nell’attività.