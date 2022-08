Colto da malore in piscina: 16enne grave in ospedale

Nel pomeriggio nella piscina Blu Paradise di via Gozzano a Orbassano un ragazzino di 16 anni che stava nuotando è stato colto da malore. È stato messo in salvo dai bagnini con le manovre di rianimazione cardiaca. Sul posto il 118 con l’ambulanza e l’elicottero. Il giovane è di Torino e si era recato in piscina con una amica. È stato trasportato d’urgenza alle Molinette (nella foto) dove è intubato, in prognosi riservata, in gravi condizioni.