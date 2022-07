La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Piazzetta Maria Teresa

Per quanto appartenga al Borgo Nuovo, la piazzetta Maria Teresa rappresenta un luogo del cuore per molto torinesi nostalgici che vedono in ogni angolo sartine e studenti tratti da “Addio giovinezza” diNino Oxilia, una Torino tra la fine dell’ Ottocento e la Belle Epoque che ha anche ispirato la canzone ormai dimenticata “Piemontesina bella”. Quella piazzetta era stata crudamente riportata dal mito di un romanticismo un po’ impolverato, tanto caro a Guido Gozzano, al realismo più crudo con l’installazione negli anni Cinquanta del secolo scorso -vista come uno sfregio – di un distributore di benzina che solo le battaglie di Valdo Fusi ed Enrico Paulucci portarono alla chiusura dopo tanti anni di resistenza da parte del benzinaio che non capiva le ragioni estetiche di una chiusura forzata. Considerando gli sfregi fatti al centro di Torino, i distributori ,se non erano proprio bellissimi, almeno erano utili. Basti pensare all’impresentabile piazzale intitolato, ironia della sorte, proprio a quel Fusi che non tollerava un distributore in piazzetta Maria Teresa. Quel piazzale è una vergogna che porta la firma di Chiamparino e che rende bene l’idea dei gusti di quel sindaco che ha pero’ ha scelto piazza Vittorio come sua dimora. Adesso incredibilmente il quotidiano “La Stampa” ha deciso di chiedere la chiusura della piazzetta alle auto. Un’ istanza del tutto immotivata perché fuori da un contesto di più ampio respiro. Soprattutto togliere le auto per favorire il passeggio implica che ci siano delle attrattive motivanti, mentre la piazza per circa una metà abbondante è totalmente priva di negozi. Neppure un bar di moda vent’anni fa ha resistito. L’idea poi di ascoltare qualche residente a caso, compresa una contessa che risiede in via della Rocca, è altrettanto priva di senso. Chiudere al traffico la piazzetta significa eliminare circa 50 parcheggi di superficie in una zona in cui i dehors e i posti riservati alle auto private di decine di agenti di Polizia hanno eliminato di fatto la possibilità di parcheggiare. Prima di chiudere la piazzetta ,bisogna pensare all’uso pubblico che se ne vorrebbe fare. Così’ è solo l’idea peregrina di qualche giornalista che confonde i gusti personali con gli interessi della città. Ad esempio, io proporrei la riapertura di Via Carlo Alberto che, da quando è pedonalizzata, sta morendo e blocca il traffico verso via Po obbligando a deviare fino a piazza Solferino , non essendoci più una via di attraversamento dopo via San Massimo nella medesima direzione.