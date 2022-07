Prosegue l’estate di Off Topic fra concerti, teatro, e stand up comedy

Dall’ora del tramonto aperitivi e cene a cura del Bistró Prosegue l’Estate di OFF TOPIC, il ciclo di appuntamenti nel cortile dell’hub culturale di Via Pallavicino 35, che tiene viva la città di Torino dall’ora del tramonto, fra musica, teatro, presentazioni di libri, rassegne e con i freschi aperitivi a cura del Bistrò per combattere l’afa estiva. Martedì 26 Luglio 2022, dalle ore 19, N.A.I.P. & ERIO sono i protagonisti dell’ultimo appuntamento di Cantautori in Canottiera, la rassegna più amata dell’estate torinese a firma The Goodness Factory che ne condivide la direzione artistica con Alberto Bianco affiancato alla conduzione da Marco Di Brino. Con l’estate, anche il teatro si è spostato sotto le lucine del cortile per la rassegna teatrale PALCO OFF, la programmazione che mescola prosa, musica dal vivo e nuove discipline artistiche, a cura di Contrasto Teatro e Cubo Teatro. Ultimo appuntamento della programmazione teatrale, mercoledì 27 luglio alle ore 21, con lo spettacolo RAL 9010. Giovedì 28 luglio si chiude con il suo ultimo OPEN MIC anche Torino Comedy Garden, la stand up comedy estiva di Torino Comedy Lounge che con il suo calendario ha visto ospiti importanti ed eccellenze locali esibirsi sul palco del cortile di OFF TOPIC, con Pietro Sparacino, Antonio Ricatti, Francesco Fanucchi, Laura Formenti e Giorgio Magri. Venerdì 5 agosto ultimo appuntamento prima della pausa estiva che vede esibirsi sul palco di OFF TOPIC Brattini and friends con Davide Bava live. A partire dall’ora dell’aperitivo, per accompagnare le serate estive di OFF TOPIC, i rinfrescanti cocktail e le sfiziose tapas del Bistró. OFF TOPIC ci dà appuntamento dopo la pausa estiva venerdì 26 agosto con _resetOff, il format targato _resetfestival e prodotto da The Goodness Factory. Una vetrina per dare la possibilità a musicisti e band emergenti di tutta Italia di esibirsi a Torino.