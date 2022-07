Una fresca ricetta di chef Giuseppe Lisciotto

DALLA CUCINA DEL RISTORANTE DE “LES PETITES MADELEINES” , ALL’INTERNO DEL TURIN PALACE HOTEL

Avevo già raccontato il delicato e strabiliante menù primaverile, in occasione della sua riapertura , del ristorante all’interno del Turin Palace hotel di Torino, ” Les Petites Madeleines” .

Oggi vi descrivo la ricetta che chef Giuseppe Lisciotto propone nella carta estiva del ristorante, da riprodurre facilmente anche a casa, in questo periodo di gran caldo, quando la voglia di mettersi ai fornelli manca. Fresca e saporita, è ideale per realizzare pasti veloci e gustosi, senza appesantire

GAZPACHO E VERDURE DELL’ORTO:

Ingredienti per 4 persone estratto di Gazpacho:

180 gr lamponi

380 gr pomodorini privati dei semi

30 gr aceto di lamponi

10 gr scalogno

10 gr sale

400 gr succo pomodoro

La preparazione dell’estratto di Gazpacho :

frullare tutti gli ingredienti e filtrare il liquido così ottenuto con un colino

Ingredienti per 4 persone verdure:

40 gr taccole

35 gr piselli

35 gr fave

2 zucchine verdi

2 zucchine gialle

2 carote

1 cetriolo

10 asparagi

40 gr lamponi

Sale

Olio al basilico

Dopo aver messo i lamponi nel congelatore, lavare e tagliare le carote e le zucchine verdi e gialle a brunoise, sbollentarle per 1 minuto in acqua salata e raffreddare in acqua e ghiaccio. Procedere allo stesso modo con le taccole, dopo averle tagliate a losanghe strette. Con uno scavino, realizzare delle palline di cetriolo.

Impiattamento:

In un piatto fondo, porre le diverse verdure posizionandole in modo armonico dopo averle condite con olio . A chiudere il piatto, porre i lamponi ghiacciati a guarnizione e irrorarlo con estratto di gazpacho al lampone.

Chiara Vannini