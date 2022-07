La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Il Governo Draghi – Agnesi tra storia e pasta – Lettere

Il Governo Draghi

Anche se ho sempre simpatizzato per Mario Draghi, ignorando i giudizi sulfurei su di lui di Francesco Cossiga (che ho sempre stimato e con cui ho intrattenuto un rapporto cordiale), la fine del suo governo, così paradossale nella pur variegata storia della seconda Repubblica, impone una sospensione di giudizio, l’epoche’ dei greci, almeno per chi come me tende a storicizzare e non a parteggiare. Un titolo di prima pagina come quello del quotidiano “La Stampa” sintetizzato nella parola VERGOGNA scritta a lettere cubitali rivela incapacità di informare e un modo di intendere la politica in termini morali che impediscono di capire la realtà. La fine del governo Draghi va collocata in un quadro anomalo come quello della legislatura che è terminata e che ha rivelato un livello bassissimo, mai raggiunto prima,della classe politica. La classe politica falciata via da Tangentopoli al confronto era formata da veri giganti. E’ stato un miracolo, rispetto alla mediocrità di Giuseppe Conte, riuscire ad avere un premier come Draghi che ha dato un apporto positivo all’uscita da gravissime emergenze. Gli italiani dovranno essergli grati e nessuno potrà infangarne il nome con polemiche strumentali.Certo Draghi non era e non è un politico. Può aver sbagliato, ma è difficile non vedere la sua statura di uomo al servizio delle istituzioni. Un giudizio sul suo operato lo daremo più avanti e soprattutto il suo abbattimento al Senato con voto di fiducia sconcertante dovrà essere analizzato a mente fredda. Affidare Draghi alla mozione di un vecchio lestofante democristiano è apparso davvero una stranezza, a voler essere gentili. Balza però fuori anche un elemento importante: la minaccia più grave alla democrazia da parte del populismo grillino che ha predominato in Parlamento si può considerare ridimensionata se non totalmente archiviata. I grillini escono a pezzi per colpa loro, ma anche per merito del Governo Draghi. Se pensiamo che fino a pochi giorni fa Letta incentrava la sua scelta politica sul “campo largo” con i grillini, notiamo la mancanza di lungimiranza del leader del Pd. A giochi terminati avremo modo di cercare di capire chi ha mandato a casa Draghi. Oggi certi partiti si sono frantumati e stanno per essere travolti. Il grande centro fatto da tanti generali e da pochi soldati, stenta a formarsi. I successi elettorali della Meloni scombinano i giochi ,anche se difficilmente si tradurranno in una vittoria politica di un centro-destra che non esiste più. Sarà difficile per chi è su posizioni liberali e moderate esprimere un voto il 25 settembre,anche se credo vada dato un segnale forte di discontinuità,evitando di votare quei partiti che si ostinano a presentare come candidati persone totalmente inadeguate. Bisogna con il voto far piazza pulita di una feccia politica che ha inquinato tutti gli schieramenti, nessuno escluso. Il 25 settembre dovrà segnare la fine della seconda Repubblica, anche se il metodo elettorale non è certamente il più idoneo per rinnovare la politica italiana . Se i partiti vogliono salvarsi devono non più ripresentare certi personaggi ,in questo aiutati anche dalla diminuzione del numero dei seggi,imposta dai grillini che saranno travolti da questa loro riforma che ha contribuito a sfaldare l’unità del loro movimento determinando i primi conflitti interni tra chi aspirava ad una ricandidatura. La priorità è quella di trovare persone nuove, attingendo da Comuni e Regioni, donne e omini nuovi ma già collaudati dall’esperienza amministrativa,come avveniva nella Prima Repubblica. Ci sono persone che anche e non solo per limiti di età debbono avere il buon senso di farsi da parte, in primis Silvio Berlusconi. L’Italia non ha avuto il suo De Gaulle ed ha atteso inutilmente chi poteva traghettare un parlamentarismo inetto di nominati verso una democrazia in cui il cittadino riprenda la sua sovranità.Non è stato possibile rinnovare le istituzioni e oggi nessun uomo o donna della Provvidenza è in grado di porvi rimedio.

.

Agnesi tra storia e pasta

Venerdì scorso ho presentato insieme agli amici Roberto Pirino ed Elisabetta Cocito all’Accademia italiana della cucina del Ponente ligure il bel libro di Enzo Ferrari “Agnesi un’antica famiglia ligure” Fusta editore. Davvero si tratta di un libro di storia che ci fa conoscere una famiglia che ha origini nel XVI secolo e che tra Ottocento e Novecento è stata protagonista in Italia e nel mondo. Famiglia di imprenditori ,ma anche di donne e uomini di ampie vedute sociali ed intellettuali. Mi ha colpito soprattutto la figura dell’ing. Giacomo Agnesi, imprenditore e deputato al parlamento italiano per cinque legislature, uomo dotato di grande acume politico che non piego’ la schiena di fronte alla dittatura fascista e rimase un cattolico di matrice giolittiana che aderì al partito popolare di don Sturzo e fu anche sotto segretario con Nitti. Ho letto in Giacomo Agnesi caratteristiche che lo accomunano in parte con l’imprenditore “visionario” Adriano Olivetti. Anche le donne di casa Agnesi sono persone di rilievo in una società ancora profondamente distante da ogni idea di parità uomo- donna .Gli Agnesi hanno creato una delle imprese più importanti italiane note a livello internazionale che hanno saputo affrontare due guerre mondiali e sono stati protagonisti della ricostruzione postbellica e del miracolo economico. Gli Agnesi furono sostenitori tra l’altro del Premio letterario Bagutta presieduto per alcuni anni da Orio Vergani fondatore dell’Accademia italiana della cucina e poi da Mario Soldati. Il libro è corredato da una interessante documentazione fotografica e dalla riproduzione della pubblicità ideata anche da Armando Testa. Non si può dimenticare lo slogan“ Silenzio, parla Agnesi” seguito da un altro altrettanto azzeccato “Questo silenzio farà rumore”. Figure di grandi intellettuali come Prezzolini, Campanile, Marinetti tornano nel libro. Agnesi dovette anche combattere la campagna contro la pastasciutta condotta dall’eccentrico Marinetti che per primo avrebbe gradito un bel piatto di pasta Agnesi. Adesso in questo libro tornano a parlare gli Agnesi che meritano questa preziosa rivisitazione storica scritta con rigore scientifico e passione orgogliosa da Enzo Ferrari ,pregevole scrittore di Imperia di origini genovesi.

.

Lettere Lettere

Il pronto soccorso del Regina Margherita

Ho letto delle gravi disfunzioni del Pronto Soccorso del “Regina Margherita” di Torino e la risposta del direttore della città della salute. Le inefficienze sono dovute al vandalismo e alla violenza dei genitori dei bambini che accedono al Pronto Soccorso dove anche le sedie sono oggetto dell’inciviltà dei tempi barbari che viviamo. Cosa ne pensa? G.G.

Il problema dell’inciviltà negli ospedali in alcuni casi non è più sotto controllo eppure la pandemia dovrebbe portarci ad essere grati ai medici e a tutto il personale. E’ anche un atteggiamento autolesionista molto stupido. Far presidiare dai Carabinieri gli ospedali sarebbe un segno devastante di tempi in cui la ferocia e la ferinità sta travolgendo ogni civiltà anche la più elementare. Anche le ondate di immigrati che invadono i pronto soccorso hanno contribuito a peggiorare una situazione già tesa. La salute è un diritto primario di tutti ,ma è un diritto che contempla il dovere del rispetto.