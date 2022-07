Treno + bus in unico biglietto è la nuova opportunità per raggiungere la Sacra di San Michele

TRENITALIA, PIEMONTE: ATTIVO IL NUOVO COLLEGAMENTO

nuovo servizio intermodale per il monumento simbolo della Regione

tutti i fine settimana e festivi fino al 30 ottobre

Treno + bus in unico biglietto è la nuova opportunità per i piemontesi e non solo per raggiungere la Sacra di San Michele. Una soluzione integrata che conferma l’impegno del Polo Passeggeri del Gruppo FS per una mobilità sempre più sostenibile a supporto del turismo locale e di prossimità.

Il servizio è stato presentato questa mattina alla stampa con un viaggio inaugurale al quale hanno partecipato l’Assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, il Direttore Regionale di Trenitalia, Marco Della Monica, il consigliere della Città Metropolitana con delega ai Trasporti, Pasquale Mazza, la vicesindaco di Avigliana, Paola Babbini e l’Amministratore delegato della società di Trasporti Cavourese (Gruppo Autoguidovie) e partner del progetto, Giovanni Tresoldi, mentre ad attendere alla Sacra il Rettore dell’Abbazia, don Claudio Massimiliano Papa.

Attivo tutti i weekend e i giorni festivi, fino al 30 ottobre, il servizio combinato treno + bus di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) consente di raggiungere in tutta comodità il monumento simbolo della regione Piemonte. Dalla stazione di Torino Porta Nuova è facile e veloce salire a bordo di uno dei treni della linea SFM 3 con direzione Avigliana dove dal piazzale di stazione partono autobus dedicati ad accompagnare i viaggiatori in cima al monte Pirchiriano.

È possibile acquistare in un’unica soluzione, il viaggio treno+bus digitando come stazione di origine o destinazione “Sacra San Michele” sui sistemi di vendita Trenitalia di tutt’Italia. A chi presenta il biglietto combinato alla cassa, l’ingresso all’abbazia verrà scontato del 25%.

Qui il dettaglio dell’offerta degli autobus in funzione dell’apertura dell’Abbazia

Numero Bus Partenza Ora Partenza Arrivo Ora Arrivo CV002 Avigliana 09:00 Sacra San Michele 09:25 CV001 Sacra San Michele 09:30 Avigliana 10:00 CV004 Avigliana 10:00 Sacra San Michele 10:25 CV003 Sacra San Michele 10:30 Avigliana 11:00 CV006 Avigliana 14:00 Sacra San Michele 14:25 CV005 Sacra San Michele 14:30 Avigliana 15:00 CV008 Avigliana 16:00 Sacra San Michele 16:25 CV007 Sacra San Michele 16:30 Avigliana 17:00 CV0010 Avigliana 18:00 Sacra San Michele 18:25 CV009 Sacra San Michele 18:30 Avigliana 19:00

FOTO FABIO LIGUORI