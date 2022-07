MUSIC TALES, LA RUBRICA MUSICALE

“Sarei al sicuro e al caldo

Se fossi stato a Los Angeles

Sognando la California

In quel giorno d’inverno”

Il brano “California dreamin” dei Mamas & The papas viene pubblicata nel lontano 1965. E’ stata oggetto di molte cover da parte di band e cantanti statunitensi e stranieri: tra gli altri i Dik Dik nel 1966, e Jimmy Fontana nel 1968, entrambi con il testo tradotto da Mogol con il titolo Sognando la California, José Feliciano (1968), i Beach Boys (1986), Jann Arden (2007) ed inoltre gli America l’hanno eseguita dal vivo in diversi concerti. Nel 2005 è stata remixata dai Global Deejays assieme a San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair) nel singolo San Francisco Dreamin’. Nel 2015 la cantautrice Sia incide una cover del brano per la colonna sonora del film San Andreas, in uscita a maggio dello stesso anno e con protagonista l’attore Dwayne Johnson. Il fisarmonicista Peppino Principe esegue la versione strumentale per l’album Per voi giovani “I più grandi successi mondiali” – Beat (Capitan, 83).

La versione che oggi ho scelto per voi è di Bobby Womack che la coverizza nel 1969. Mi è piombata in faccia ieri sera mentre guardavo un film d’azione e mi è subito piaciuta.

Due parole sull’interprete perchè sono certa non tutti lo conosciate: a Cleveland il 4 marzo del 1944 nasce Robert Dwayne “Bobby” Womack che lascerà questo mondo a Tarzana il 27 giugno 2014.

Cantatore e chitarrista eccelle nel genere soul ed R&B tra gli anni ’70 e gli anni ’80.

Seguendo le orme del padre, che era cantante gospel, Bobby Womack, assieme ai suoi fratelli, formò un proprio gruppo musicale. Scoperto artisticamente da Sam Cooke, agli inizi degli anni sessanta, venne convinto da quest’ultimo a collaborare, assieme ai fratelli, con la casa di produzione di cui Cooke era proprietario, usando per la propria band lo pseudonimo di “The Valentinos”: così, con una serie di brani commerciali, fra cui It’s All Over Now, Womack ed i fratelli raggiunsero il loro primo successo nel 1964; quest’ultima canzone, peraltro, fu interpretata anche dai Rolling Stones permettendo a Womack guadagni regali.

Tuttavia, poco dopo la morte di Sam Cooke, avvenuta improvvisamente nel 1964, Womack sposò la vedova di quest’ultimo, Barbara, suscitando nell’opinione pubblica di allora un vero e proprio scandalo. Le cose per Womack divennero ancor più complicate quando il fratello più giovane, Cecil, sposò anche la figlia di Cooke, Linda. Da chitarrista, Womack lavorò presso i Chips Moman’s American Studios a Memphis, incidendo alcuni pezzi con Joe Tex ed i Box Tops.

Sebbene fino al 1967 Womack avesse avuto poco successo come artista solista, fu proprio a quel tempo che egli registrò una sequenza di pezzi musicali “soul” come What Is This (del 1968), It’s Gonna Rain e More Than I Can Stand che misero in luce le sue capacità di chitarrista ritmico ed elegante nonché la sua voce particolarmente appassionata. Durante questo periodo divenne anche noto come compositore, offrendo molte canzoni al repertorio di Wilson Pickett tra cui I’m in Love e I’m a Midnight Mover.

Il regista Quentin Tarantino ha usato Across 110th Street nella scena iniziale e finale del film Jackie Brown.

Nel 2003 una pubblicità della Saab ha riportato alla ribalta l’interpretazione di Womack di California Dreamin’.

Affetto da diverse gravi patologie, tra cui la malattia di Alzheimer, è morto il 27 giugno 2014 all’età di 70 anni.

buon ascolto, bella versione a mio parere

Chiara De Carlo

“Sognare è vedere senza gli occhi, sentire senza le orecchie, pensare senza la mente, toccare senza il corpo, volare senza le ali.”

scrivete a musictales@libero.it se volete segnalare eventi o notizie musicali!

Ecco a voi gli eventi da non perdere!