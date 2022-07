La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La beatificazione di Scalfari – Binny Dobelli e il mare di Alassio – Lettere



La beatificazione di Scalfari

Io non voglio discutere i meriti di Eugenio Scalfari giornalista e scrittore. Non voglio neppure discutere la simpatia umana che poteva suscitare. L’ho conosciuto personalmente a Torino a casa di suo suocero Giulio De Benedetti, a Milano nella sede dell’”Espresso” e a Roma in più occasioni. Ho anche collaborato con una certa assiduità a “Repubblica “ per circa quattro anni su invito di Salvatore Tropea che creo’ la redazione e l’edizione torinese di “Repubblica”.

Se debbo essere sincero, e persino Giulio De Benedetti non fu benevolo nei suoi confronti, Scalfari non mi ha mai convinto. Sono stato anche qualche volta a sentirlo al Club Turati, ma consideravo i suoi discorsi molto lontani dal mio modo di pensare di liberale aperto al dialogo con il socialismo riformista di Nenni, Saragat e Craxi. Questo suo sostegno ai comunisti mi sembrava illogico in uno che rivendicava di proseguire il cammino tracciato da Mario Pannunzio. D’accordo, i tempi erano cambiati, ma i comunisti erano rimasti comunisti e a decidere la loro sorte non furono gli editoriali di Scalfari, ma il crollo del Muro di Berlino che li obbligo’ almeno a cambiare nome.

Il giornalismo italiano è oggi modellato su quello ideato da Scalfari, ma forse quel modello è diventato anch’esso obsoleto, se consideriamo il calo spaventoso dei lettori. Scalfari ha avuto sicuramente un merito nel non aver creduto a Grillo, ma è troppo poco. Lo scalfarismo di oggi appare un’arma spuntata e la stessa “ Repubblica“ diretta da Molinari ha poco di scalfariano anche perché il meglio del suo giornalismo era già stato compromesso dal grigiore del suo successore Ezio Mauro. Oggi le pagine dei giornali grondano di lacrime e persino il Papa piange la scomparsa di Barbapapa’. Credo che occorra un po’ più di distacco critico nel valutare Scalfari. Direi che sia il caso di lasciar passare almeno un decennio per valutarne l’effettiva portata al di là delle mitizzazioni che ne fanno gli scalfariani, tanto inferiori anche giornalisticamente al fondatore che non lascia eredi. La stessa sorte tocco’ a Pannunzio che mori’ a 58 anni e non a 98 come colui che venne ritenuto il suo continuatore. Le commemorazioni che ho letto e le Messe cantate che ho ascoltato mi inducono a ribadire il mio pensiero di sempre: tra Pannunzio e Scalfari non ci fu affinità perché i liberali e i liberal sono diversi, profondamente diversi e non si tratta solo di una vocale in più perché l’uomo Pannunzio ebbe la schiena sempre diritta e non si ridusse mai a fare il giornalista-imprenditore, necessariamente abituato al compromesso, alla spregiudicatezza, all’esercizio del potere. Nessuno in questi giorni ha ricordato la scellerata firma di Scalfari al manifesto contro il Commissario Calabresi che armò la mano ai suoi assassini che lo uccisero all’uscita di casa giusto cinquant’anni fa. Si pentì di quella firma in modo sbrigativo tanti anni dopo, poco prima che Mario Calabresi diventasse direttore di “Repubblica“. Solo il giudice Mario Griffey, che fu in prima linea nella repressione del brigatismo, ha ricordato quella firma che nessun ex collaboratore del “Mondo” avrebbe mai posto. Io ricordo Scalfari al Club Turati di Milano urlare in modo scomposto contro l’ “indegna“ questura e magistratura milanese fra gli applausi dei sedicenti giornalisti democratici contro la repressione tra cui spiccava il futuro berlusconiano Carlo Rossella che mi fece chiedere la firma al manifesto come direttore del Centro Pannunzio che rifiutai senza il minimo dubbio, come fece Giampaolo Pansa.

Binny Dobelli e il mare di Alassio

Si è appena conclusa a Palazzo Oddi di Albenga, voluta dal medico-umanista Roberto Pirino che presiede l’importante istituzione culturale ligure, la mostra antologica della pittrice alassina Binny Dobelli, che ha eternato nella sua arte il sole, i fiori, il mare della Baia del Sole. Con una riservatezza e uno stile che esprime la sua signorilità, Binny è riuscita a diventare protagonista di una pagina importante di storia dell’arte. E’ stata la prima amica che mi ha aperto la casa e la sua splendida terrazza quando da Bordighera spostai i miei soggiorni estivi ad Alassio. Io venivo dalla frequentazione di un gruppo bordigotto di intellettuali di primissimo piano formato da Seborga, Navarro, Fonzi. Attorno alla figura a Binny ruotavano figure come Gina Lagorio, Piero Chiara, Giacomo Manzu’, Giuseppe Conte. Mario Soldati la stimava molto e scrisse la presentazione per la sua mostra torinese del 1999 che ebbe un grandissimo successo. La sua arte è immediata, senza sofisticherie ideologiche,ricca di quel cromatismo gioioso pieno di luce dei grandi francesi della Costa Azzurra .E’ una pittura che ispira la libertà del mare e la gioia di vivere ,la bellezza della natura e dei fiori in particolare, come mi disse una volta Soldati che amava Alassio dove andava a trovare l’amico Carlo Levi, anche lui molto vicino a Binny che ha dipinto per Soldati la villa di Carlo sulla collina della perla della Riviera.

Draghi è indispensabile

Cosa pensa di Draghi e della crisi di Governo in pieno luglio?

Luisa Dall’OglioDall’Oglio

.

Con le dimissioni di Draghi al primo voto di astensione di uno dei gruppi parlamentari che sorreggevano la sua maggioranza, si è visto con tutta evidenza che i faziosi che lo incolpavano di essere l’uomo solo al comando con velleità autoritarie, non erano in buona fede.

Draghi è un sincero servitore dello Stato democratico. Vanno invece condannati i rimasugli grillini che lo hanno fatto cadere in una situazione gravissima che non potrebbe tollerare un governo balneare. Come diceva Pannella, anche questa volta abbiamo visto all’opera gli sfascisti più irresponsabili. Oggi abbiamo bisogno più che mai di Draghi, malgrado alcuni errori. Non è l’uomo della Provvidenza, ma senza di lui, se non ci fosse la siccità, affogheremmo. L’alto richiamo del Presidente Mattarella al senso di responsabilità non deve cadere nel vuoto.