La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La Festa del Piemonte

Il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia ha proposto una legge per istituire la festa del Piemonte in coincidenza della ricorrenza della battaglia dell’Assietta combattuta e vinta dai Piemontesi il 19 luglio 1747, con cui sconfissero l’aggressione dei Francesi. La Giunta Bresso nel 2009 aveva ribadito la festa del Piemonte alla data dell’entrata in vigore dello Statuto della Regione Piemonte, il 22 maggio 1971,come venne legiferato nel 1990. Si trattava e si tratta di una festa non sentita dalla gente piemontese forse per causa della stessa Regione che non l’ha mai celebrata. Quella data fu espressione di un compromesso tra diverse proposte configgenti nella fase costituente della Regione. Ricordo, per aver vissuto da vicino quel periodo a partire dal 1970, che non c’era accordo e che per molti anche solo un lontano richiamo alla storia sabauda era visto come un’ipotesi da rifiutare in modo aprioristico. La vicenda stessa del simbolo della Regione creò problemi perché la bianca croce di Savoia dava fastidio a molti in un clima politico passionalmente ideologico che non consentiva di distinguere la storia dalla politica immediata. Mi racconto’ Giuseppe Fassino, liberale vicepresidente del Consiglio Regionale, che era difficile anche solo confrontarsi con il giacobinismo di Adalberto Minucci del PCI e il giacobinismo “liberale” di Valerio Zanone esponente della sinistra liberale. Forse solo Nerio Nesi, futuro presidente della Fondazione Cavour, coglieva il valore del passato storico. Il dialogo restava invece aperto con uomini del cattolicesimo liberale come Edoardo Calleri di Sala e Gianni Oberto a cui i è intitolato il centro studi della Regione.

Chi si oppone con argomenti speciosi alla proposta di Allasia, lo fa servendosi di argomenti vistosamente spuntati sotto il profilo storico. Un’identità piemontese che prescinda dai Savoia e ‘ impossibile da rintracciare perché,ad esempio, la storia di Asti non è quella di Alessandria, la storia di Saluzzo non è quella di Casale, la storia di Cuneo è diversa da quella di Vercelli. Anche i dialetti del Piemonte sono molto diversi tra di loro,checche’ ne dicano i “piemontesisti” come il compianto amico Censin Pich. Nel 2019 insieme all’ultimo discendente del generale che vinse la battaglia del 1747, il mio caro amico Paolo Macchi Cacherano di Bricherasio, scrissi una petizione che ebbe circa duecento adesioni ,molte delle quali autorevoli ,tra cui mi piace ricordare quelle di Ugo Nespolo e Valentino Castellani, al fine di proporre il 19 luglio come festa del Piemonte. Certo, è la ricorrenza di una battaglia , di una battaglia vinta ,ma la storia piemontese è intessuta di continue aggressioni da parte dei Francesi. L’unica aggressione italiana, quella fascista del 10 giugno 1940, ebbe esiti mirerevoli ,come ha dimostrato nella sua ricostruzione storica Gianni Oliva. Non ci sono memorie storiche recenti che non siano divisive e di questo si resero conto i costituenti del 1970. Ricordare anche la nascita dello Statuto piemontese avrebbe sicuramente un senso perché quel primo Consiglio Regionale fu composto da grandi personaggi nei diversi partiti. Ma resta il fatto che la stessa Regione non ha mai fatto nulla per radicare quella data a livello popolare.Un regionalismo autentico forse non c’è mai stato in Piemonte neppure all’epoca del Regno di Sardegna. Interrogato all’improvviso, un autorevole presidente del Consiglio Regionale delle passate legislature,mi disse che la festa del Piemonte coincideva con la festa che spontaneamente tanti piemontesi celebravano all’’Assietta. Il famoso “Bugianen” che significa positivamente ed eroicamente non arretrare mai e non restare passivamente fermi (come alcuni hanno interpretato) fu coniato dal generale Cacherano di Bricherasio, figlio di una delle più importanti famiglie del vecchio Piemonte.

Evola

Tre miei amici si sono scontrati polemicamente su Julius Evola, un personaggio di scarso rilievo legato ad un tradizionalismo paganeggiante ed anticristiano che finì di confondersi con il fascismo e nazismo soprattutto per la componente razzista e antisemita. Evola non fu un servo sciocco del regime dal quale prese anche le distanze ,mentre tanti intellettuali italiani diventarono antifascisti solo quando il regime crollò nel 1943 o nel 1945. Evola a me non è mai piaciuto anche per un pensiero che mi è sempre apparso confuso in cui vengono mescolati insieme aspetti contrastanti che non riuscì a portare ad una sintesi convincente. Gli stessi suoi studi tecnici gli consentirono solo in parte di cogliere altri aspetti della cultura che rifiuta drasticamente, condannando democrazia e liberalismo, cattolicesimo e Chiesa. La sua e ‘ una battaglia antistorica contro il modernismo che diventa incomprensione di una modernità che anche il fascismo espresse. Che Mirella Serri, che ho sempre apprezzato per il suo equilibrio nel trattare con finezza e rispetto il mondo liberale ,evidenziando i trasformismi di molti antifascisti dell’ultima ora che lei definì i “redenti”, riveli un’assoluta rigidezza nei confronti di Evola basandosi su una citazione di Eco e una di Bobbio, è un po’ sorprendente perché anche il più spregevole antisemita va studiato nel suo insieme, andando oltre i pregiudizi che io stesso ho manifestato. Che Vittorio Sgarbi abbia promosso a Rovereto una rassegna di dipinti di Evola precedenti al fascismo, credo sia un’operazione culturale legittima e interessante,non c’è dubbio, anche se forse andava ricostruita e ricordata la figura complessiva del personaggio,noto soprattutto per altri aspetti della sua vita che lo porto ‘ ad essere persino un bravo alpinista. Sgarbi è troppo colto per non cogliere la necessità di contestualizzare l’artista nel suo tempo. Infine Giampiero Mughini, sempre molto polemico, in questo caso su Evola artista esprime una valutazione che considera il pittore, oltre gli aspetti politici, come il primo esponente del dadaismo italiano.Mughini privilegia il giudizio estetico rispetto a quello politico,una scelta che personalmente condivido. Resta impossibile nei confronti di Evola fare l’operazione di denazificarlo come venne fatto per Nietzsche da Colli e Montinari perché l’opera del filosofo tedesco venne manipolata dalla sorella e strumentalizzata dal nazismo. Certe affermazioni inchiodano Evola alle sue responsabilità, anche se la sua opera di pittore va conosciuta e salvata a prescindere dalle scelte politiche che sono posteriori e non hanno nulla a che vedere con questo strano personaggio che ha eccitato l’estremismo di chi voleva andare oltre il MSI come Pino Rauti. Accusato di aver ispirato alcuni estremisti di destra nelle loro violenze non solo verbali, Evola venne assolto. Francesco Carnelutti ,il principe dei penalisti italiani che certo non era fascista,ma era un vero liberale, lo difese a titolo gratuito. Una bella lezione di stile,oggi totalmente dimenticata.

LETTERE

Sinigaglia nuovo presidente del Polo del ‘900

Ho letto sul “Corriere” che il giornalista Alberto Sinigaglia è passato da presidente dei garanti del Polo del ‘900 a presidente del medesimo Polo.Cosa ne pensa ? Alberto Tisato

Conosco da molti anni Sinigaglia che è stato anche presidente dell’Ordine dei giornalisti per parecchi mandati. Come presidente dell’Ordine ha lavorato con grande equilibrio ,distinguendo Ordine e sindacato ,una scelta di cui gli va reso merito. Anche come presidente della Fondazione Burzio e della Fondazione Pavese ha saputo dare il meglio di se’. C’è da augurarsi che lo lascino lavorare con indipendenza perché il Polo del ‘900 è oggi pienamente rappresentativo del carattere” guerresco” del secolo scorso .Sergio Soave ,il presidente uscente, era partito con ottime intenzioni, ma poi la prevalenza politica in particolare della Fondazione San Paolo ha segnato la strada scelta dal Polo, non condivisa da tutti gli stessi aderenti del Polo. Sinigaglia come me è stato amico di Carlo Casalegno e sono certo che anche nel nuovo incarico saprà essere super partes . La città deve guardare avanti e non può badare ai personalismi del passato,come ha detto Sinigaglia al “Corriere”. E’ stato un allievo di Arrigo Benedetti e le sue origini sono una garanzia di serietà e di impegno civile come il suo essere veneziano.