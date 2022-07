Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

La doppia vita di Madeleine Collins – Drammatico. Regia di Antoine Barraud, con Virginie Efira, Quim Gutierrez, Bruno Salomone e Jacqueline Bisset. La storia di Judith, di professione traduttrice, una donna che conduce una doppia vita, in Francia vive con Melvil da cui ha avuto due figli, ormai adolescenti, in Svizzera con Abdel, da cui ha avuto una figlia ancora piccola. Quello che è stato per anni un castello di bugie e di segreti, di telefonate fatte di nascosto, rischia di rompersi, di frantumare irrimediabilmente le due esistenze della donna: che decide di sottrarsi ai suoi uomini, alle proprie famiglie con la fuga. Ma chi è veramente Judith? chi è veramente quella Margot che le vive accanto? Durata 102 minuti. (Romano sala 3)

Elvis – Biografico, drammatico. Regia di Baz Luhrmann, con Austin Butler e Tom Hanks. Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, vengono raccontati e riletti dal punto di vista del suo manager di tutta la vita: il colonnello Tom Parker. È lui che accompagna, con voce narrante e presenza in scena, la dirompente ascesa di una icona assoluta della musica e del costume mentre si impega, apertamente ma anche in gran segreto, per condizionarne la vita con il fine di salvaguardare la propria. Durata 159 minuti. (Ambrosio sala 2 anche V.O., Centrale V.O., Massaua, Due Giardini sala Nirvana e sala Ombrerosse, Eliseo Blu, Fratelli Marx sala Groucho e sala Harpo, Greenwich Village sala 1, Ideal, Reposi sala 5, Uci Lingotto sala 2, Uci Moncalieri sala 2 / 5 / 13)

I giovani amanti – Drammatico. Regia di Carine Tardieu, con Fanny Ardant e Melvil Poupaud. Shauna è un architetto in pensione, ha raggiunto i settan’anni, continua a essere una persona piena di gusto e soprattutto indipendente, libera nelle proprie scelte, che tuttavia ha messo completamente nel passato la vita sentimentale. Ma un giorno l’incontro con Pierre, un medico sposato e con figli, che ha da poco superato la quarantina, le fa riconsiderare la propria vita, le emozioni, gli affetti, un amore corrisposto, una passione che da tempo non aveva più provato. Entrambi tentano di guardare a quella loro nuova vita con sospetto prima, con attenzione poi (la vita familiare di Pierre ne risente, con esiti finali e disastrosi), sino a lasciarsene travolgere, in un alternarsi di fragilità e di autentici sentimenti e di emozioni, ogni cosa legata ad un passato che Shauna non credeva di veder risorgere. Durata 112 minuti. (Centrale anche V.O., Due Giardini sala Nirvana e sala Ombrerosse, Fratelli Marx sala Harpo)

Jurassic World – Il dominio – Fantasy. Regia di Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern. Il film, terzo episodio della saga, è ambientato quattro anni dopo gli eventi narrati in “Jurassic World: Fallen Kingdom”, con la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri, geneticamente modificati, sono stati venduti all’asta a varie società, alcuni sono in fuga e hanno invaso gli Stati Uniti. I dinosauri ora vivono e cacciano altresì con gli umani di tutto il mondo: ma l’equilibrio si rivela fragile e destinato a cambiare il futuro. Gli esseri umani rimarranno i soli predatori su un pianeta che dopo le ultime avventure sono obbligati a dividere con le creature più terribili della storia? Durata 146 minuti. (Massaua, Ideal, Lux sala 3, Uci Lingotto sala 3, Uci Moncalieri sala 2)

La mia ombra è tua – Commedia drammatica. Regia di Eugenio Capuccio, con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e Isabella Ferrari. La storia di Vittorio Vezzosi, uno scrittore sessantenne da anni lontano dal mondo e dal pubblico in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, grande successo editoriale; e di Emiliano, un giovane laureato in lettere, poco più che ventenne, che lo accompagna in un viaggio a Milano, in occasione di una Fiera mercato. Vezzosi ha accettato di partecipare e di tenere un discorso all’inaugurazione, rompendo il silenzio in cui da anni si è chiuso: con il nuovo rapporto con il pubblico, lo attende Milena, l’amore mai dimenticato. Durata 107 minuti. (Reposi sala 4)

Mistero a Saint Tropez – Commedia. Regia di Nicolas Benamou, con Benoît Poelvoorde, Christian Clavier, Gérard Depardieu e Rossy De Palma. Anche nell’estate del 1970, come ogni anno, il ricco Claude e la moglie organizzano una festa nella loro lussuosa villa della cittadina francese. Uno strano incidente, a prima vista di poco conto, porta un po’ di caos durante la serata, quando il padrone di casa crede di essere vittima di un attentato e si pone alla ricerca del migliore agente di polizia in circolazione. Ma è estate, le ferie sono obbligatorie per tutti e Claude deve accontentarsi del commissario Jean Boullin, prossimo alla pensione, molto sicuro di sé e alquanto pasticcione. Riuscirà il nostro commissario a risolvere il caso? Durata 89 minuti. (Ambrosio sala 1, Reposi sala 4)

Nostalgia – Drammatico. Regia di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva e Angela Quattrocchi. Dopo quarant’anni di lontananza, Felice Lasco, spinto dalla malattia della madre, torna a Napoli, tra i vicoli di rione Sanità, dove è nato. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere, rincontra quel passato che aveva abbandonato, nella persona di Oreste, un amico di scorribande giovanili, che oggi tutti riveriscono e chiamano O’malommo. Figura di spicco nella nuova geometria del quartiere, don Rega, che tenta di trascinar via i ragazzi dalla strada e dalle tentazioni, da quegli uomini che li usano per i loschi traffici di droga. “Nostalgia”, che rappresenta il nostro cinema a Cannes, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: “Traducendo liberamente l’omonimo romanzo di Ermanno Rea, Mario Martone conclude la sua nuova trilogia napoletana con un viaggio al centro più stratificato della sua città. Le regia fa propria la lezione del noir insieme a quella del cinema del reale per pedinare il misterioso protagonista che ritorna nelle viscere del suo rione Sanità, un vero e proprio labirinto, costruito verticalmente, con il suo Minotauro. C’è dunque il passato e c’è il presente, la vita e la morte. Ma c’è anche una resurrezione (in musica).” Durata 120 minuti. (Ambrosio sala 1, Eliseo Rosso)

Thor – Love & Thunder – Fantasy. Regia di Talka Waititi, con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale. Reduce da numerosi lutti e da un periodo di depressione, con tanto di ingrassamento, Thor, il figlio di Odino, ha ritrovato la forma e ha cercato la serenità nello spazio, insieme ai Guardiani della Galassia. Così viene a sapere che Gorr, il macellatore degli dei, sta scatenando il panico du diversi mondi, uno dei quali è difeso dalla compagna asgardiana Sif. Thor lascia i guardiani e, insieme a Korg e a due capre giganti avute in dono da una razza aliena, corre in socorso di Sif, solo per scoprire che Gorr è diretto verso Nuova Asgard, sulla Terra. Qui il dio del tuono lo affronta la prima volta e ritrova Jane Foster che ha da poco preso possesso di Mjolnir, il suo primo martello incantato ed ha assunto il ruolo della Potente Thor. Durata 119 minuti. (Massaua, Greenwich Village sala 2 anche V.O., Ideal anche V.O., Lux sala 2, Reposi sala 2 anche V.O. e sala 3, Uci Lingotto sala 6 / 7 / 8 / 9 in 3D, The Space Le Fornaci, Uci Moncalieri sala 1 / 3 anche in 3D / 11 / 12)