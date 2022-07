Vacanze 2022, le nuove rotte di ITA Airways

Informazione promozionale

ITA Airways, la nuova compagnia di bandiera italiana, annuncia le rotte internazionali e intercontinentali

L’estate ha iniziato a farsi sentire e con il sole, il caldo e il desiderio di un po’ di relax, aumenta la voglia di vacanza, soprattutto dopo i lunghi mesi segnati dalla pandemia che hanno significato per tutti una vera e propria interruzione forzata di viaggi e attività di svago.

L’idea di raggiungere nuovi paesi, arrivare a destinazioni ancora mai raggiunte e assaporare l’ebrezza di una partenza, con il suo carico di aspettative, scoperte e novità è sicuramente invitante e irresistibile, ora più che mai.

Se si è alla ricerca della meta perfetta, è possibile lasciarsi ispirare dalle nuove rotte, a corto o a medio raggio e intercontinentali, proposte su www.ita-airways.com.

Negli ultimi mesi ITA Airways ha incrementato il proprio programma fornendo un ventaglio di offerte sempre più ampio e allettante per chiunque ami viaggiare.

New York, Miami e Boston sono sicuramente tra le destinazioni più richieste verso gli Stati Uniti, ma molte altre sono le mete tra cui scegliere. Ecco una breve guida per orientarsi tra le diverse possibilità e programmare le proprie vacanze al meglio.

ITA Airways: nuove rotte Summer 2022

In questa calda estate 2022 le mete di viaggi possibili con ITA Airways si moltiplicano.

23 le nuove destinazioni in Italia, 34 quelle in ambito internazionale e 7 intercontinentali, autentica novità della stagione calda.

Per le tratte intercontinentali sono previsti Airbus A330 e A350 di ultima generazione per raggiungere nel massimo confort e con il più basso impatto ambientale le più ambite mete del turismo mondiale: Los Angeles, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo.

Nella maggior parte dei casi si parte da Roma Fiumicino o da Milano Linate e ogni servizio è concepito per rendere il viaggio più piacevole e sicuro per i passeggeri.

Nuove mete degne di nota, soprattutto per gli amanti del mare, sono le isole italiane e poi Grecia, Spagna e Croazia.

La nuova compagnia di bandiera italiana infatti propone una serie di voli stagionali concepiti per promuovere l’opportunità di vivere vacanze indimenticabili e raggiungere comodamente Lampedusa, Pantelleria, Salonicco, Heraklion, Rodi, Corfù, Ibiza, Minorca e Maiorca. Insomma, il sogno di godersi il meglio dell’estate immersi nei colori e nell’atmosfera del Mediterraneo prende forma grazie a voli accessibili, pensati davvero per soddisfare le esigenze di tutti.

Da agosto, partendo da Roma Fiumicino, sarà possibile raggiungere anche Cefalonia, Dubrovnik e Spalato.

Vuoi un consiglio? Ecco le mete top per l’estate 2022

Come anticipato, tra le mete più ambite per le vacanze estive del 2022, non possono mancare le isole del Mediterraneo: colorate, ipnotiche, magiche, sono le destinazioni perfette per una vacanza all’insegna del benessere e del relax.

Lampedusa e Pantelleria sono mete esclusive, capaci di stregare per il blu cobalto del mare e alcune delle spiagge più belle del mondo.

Palma di Maiorca offre scenari naturali incontaminati, stupende mozzafiato e una ricca tradizione gastronomica.

Minorca custodisce tutto il fascino più autentico delle Baleari: con le sue tipiche case bianche che si affacciano sul mare, spiccano tra una vegetazione rigogliosa e un’acqua turchese, limpida e cristallina.

Ibiza è una delle isole più mondane e divertenti del Mediterraneo, in cui energia e meraviglia si fanno travolgenti.

Passando alla Grecia, storia, mitologia e meraviglie della natura conquistano i visitatori più esigenti regalando bellezza e stupore ad ogni angolo.

La Croazia è perfetta per chi adora il mare limpido e il fascino dei centri storici che si affacciano sull’Adriatico.

Le possibilità sono davvero innumerevoli.

Per chi ama viaggiare e sta pregustando fin da ora la propria vacanza all’insegna del relax o dell’avventura, qualunque sia la meta, il volo c’è.

È sempre consigliabile organizzare i propri spostamenti per tempo e prenotare con il giusto anticipo, in modo da assicurarsi maggiore possibilità di scelta per posti e orari e approfittare di eventuali offerte dedicate. Sfruttando le possibilità di ITA Airways non resta davvero che preparare i bagagli e prepararsi alla partenza.