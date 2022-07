La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Aminto Caretto eroe della guerra perduta – Cantanti, sindaci e bestemmia – Il nuovo libro di Laura Pompeo – Lettere

Aminto Caretto eroe della guerra perduta

Il colonnello dei Bersaglieri Aminto Caretto, Medaglia d'Oro al Valor Militare, nativo di Crescentino( che lo ha onorato in modo adeguato), e' stato un eroe della spedizione italiana in Russia che tanti lutti devastanti provocò in molte famiglie italiane, una delle scelte più scellerate di Mussolini. Morì combattendo in terra russa il 4 agosto 1942 alla testa del terzo Reggimento Bersaglieri di cui era comandante. Da allora "Papà Caretto" è diventato un mito per i bersaglieri italiani e le fanfare cremisi suonano in suo onore un brano musicale scritto in suo ricordo. Aveva ottenuto tre medaglie d'argento durante la seconda Guerra Mondiale e tre di bronzo e una croce di guerra durante la Grande Guerra .Chissà se quest'anno, ad 80 anni dalla morte, qualcuno, oltre i bersaglieri, si ricorderà di questo autentico patriota? Io ho sentito dire che era un fanatico, in realtà fu un soldato che diede la vita per l'Italia. Anche i soldati della Guerra perduta vanno ricordati perché il loro eroismo fu generoso e disperato nei deserti africani come nelle steppe russe. Il Presidente Ciampi fu capace di ricordare agli Italiani i fatti d'arme eroici anche di quella guerra sbagliata che si concluse nella tragedia di una guerra civile.

Cantanti, sindaci e bestemmia

A Pinerolo durante un festival a fine giugno il Sindaco della città si è esibito in un duetto canoro con un cantante, già consigliere comunale, che ha bestemmiato al microfono. Un tempo sui mezzi pubblici si leggeva che "la bestemmia è reato", sicuramente non lo è più perché è stato depenalizzata. Nella società scristianizzata dei diritti senza doveri e' sicuramente un diritto anche bestemmiare, ma nel corso di una manifestazione pubblica alla presenza del Sindaco i comportamenti dovrebbero essere diversi. Chi non crede può manifestare il suo pensiero in modo meno grezzo e volgare, perché la bestemmia non è la manifestazione di un pensiero, ma di una emotività o di una abitudine che non fanno onore a chi si lascia andare a queste esibizioni . È inoltre un atto di insensibilità verso i credenti. Il Sindaco è stato zitto e questo non è accettabile. La laicità non si identifica con l'offesa grossolana delle bestemmie ripetute a raffica che recentemente ho ascoltato da una ragazza che tornava dal Gay Pride insieme ad un gruppo di amici. Uno studioso dei comportamenti giovanili, mi ha detto che in alcuni giovani c'è un vero e proprio odio contro Dio e il Cristianesimo, in particolare contro la Madonna. Proprio a Pinerolo nel 2017 dei ragazzini avevano imbrattato i muri esterni di una chiesa con svastiche e bestemmie,un binomio raccapricciante, un atto vandalico di cui sembra che gli autori non si siano neppure resi conto.

Il nuovo libro di Laura Pompeo

Il nuovo libro di Laura Pompeo "Da casa con" edito da Pintore , archeologa e assessore alla cultura di Moncalieri, sta mietendo grandi successi. Esso raccoglie una parte delle interviste che Laura ha realizzato durante i periodi più bui della pandemia, collegandosi da casa con donne e uomini anche molto diversi tra di loro, che hanno colloquiato con lei in momenti difficili. Il libro è una testimonianza viva di un momento durissimo che si è trasformato in motivo di dialogo e di riflessioni. Tantissimi su Facebook hanno seguito e continuano a seguire quelle trasmissioni che a me hanno fatto pensare ai racconti che si scambiavano i giovani del Boccaccio sfuggiti alla peste di Firenze. E' un libro che contiene una testimonianza storica importante. Ma in questi giorni Laura Pompeo è in Costa d'Avorio ad inaugurare una scuola che ha messo in piedi con delle sue amiche. Davvero un grande gesto di autentica solidarietà umana. Noi siamo abituati a conoscere una Laura Pompeo sempre in movimento,artefice di centinaia di iniziative culturali. Ma dove avrà trovato il tempo per la scuola in Costa d'Avorio? Molti in quei luoghi ci vanno in vacanza.

Riflessioni in libertà

Vedo che tende nella rubrica ad evitare di trattare temi politici immediati. Come mai? Le sue riflessioni libere e distaccate mi interessano molto. Adele Fiori

.