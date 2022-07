Gli orizzonti internazionali di MITO Settembre Musica

Mito guarda oltre le Alpi e annuncia una collaborazione con la città di Lione nel 2023. Alla presentazione della nuova stagione, il sindaco Lo Russo ha ribadito la volontà che MITO abbia una dimensione internazionale.

Il Festival si svolgerà dal 5 al 24 settembre con 116 concerti. L’inaugurazione del 5 settembre vedrà all’Auditorium del Lingotto esibirsi la Philharmonia Orchestra diretta da John Axelrod con musiche di Mason, Grieg e Korsakov. Prestigiose le orchestre protagoniste. Si spazia dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, all’Orchestra Rai, la Mahler Chamber Orchestra, , la Neojiba Orchestra ( con al pianoforte Maria Joao Pires), l’Amsterdam Baroque Orchestra. Il direttore artistico Nicola Campogrande (riconfermato anche per il 2023), ha tenuto a sottolineare l’importanza del pianoforte. Quindi ha chiesto a 14 pianisti di affrontare ognuno di loro un compositore raccontando così il pianoforte. Si alterneranno in teatri più piccoli : Cascioli,, De Maria, Campaner, Gorini, Lucchesini. Rinnovata la tradizione che vede illustrare la serata in 4 minuti da un musicologo. I prezzi sono rimasti bassi. Il più costoso è di 25 euro. Parecchi sono ad ingresso gratuito. Molti concerti saranno trasmessi in diretta o registrati da Radio3Rai.

Pier Luigi Fuggetta