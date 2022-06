Veronica Squeglia: “Amare è diventare un Noi e noi eravamo il mio Noi”

Informazione promozionale

L’autrice: “Non bisogna smettere di sperare di incontrare un’anima che, forse non è un’anima gemella, ma quella giusta”

“Il mio Noi” è un romanzo incentrato su ciò che la vita riserva ad una giovanissima donna. Celeste è una laureanda in medicina, in attesa del concorso di specializzazione in cardiologia. In ospedale incontrerà Claudio, un giovane avvocato di successo ma con il cuore decisamente acerbo e indeciso, che stravolgerà la sua routine quotidiana e la sua vita. Celeste e Claudio rappresentano due mondi pur se diversi, apparentemente complementari che si uniscono, scegliendo di costruire un progetto di vita insieme. La loro sembra una storia d’amore perfetta ma la ricerca di un figlio li metterà a dura prova. Il tema principale del romanzo è l’infertilità femminile Argomento trattato dall’autrice Veronica Squeglia, giovane donna e medico, con delicatezza ed empatia. Questo romanzo, infatti, è l’unione delle sue due anime: scientifica e letteraria. Tra gli insegnamenti da cogliere attraverso il testo vi è l’importanza di smettere di percepirsi e viversi come una entità completa solo se accompagnati perché, come dichiarato dalla stessa Squeglia, “Il ‘tutto’ dobbiamo essere noi non l’altro”. Importante è anche la dedica del libro “A tutte le donne che come me hanno creduto. A tutte quelle che, nonostante tutto, continuano a crederci”. L’autrice scrivendola ricorda implicitamente a tutte le donne a ricercare dentro se stesse la forza per ricominciare e credere, una volta e un’altra ancora perché come ricorda: “non bisogna smettere di sperare di incontrare un’anima che, forse non è un’anima gemella, ma quella giusta.

L’autrice

Veronica Squeglia nasce a Caserta nel 1979 dove vive anche oggi con la sua cagnolina Sami. È un medico appassionato del suo lavoro ma da sempre amante della scrittura. Sin da piccola, infatti, è stata Vincitrice di vari concorsi letterari. “Il mio Noi” è il suo romanzo d’esordio.

