“Riesco a sentirlo venire nell’aria stanotte, oh Dio ho aspettato questo momento per tutta la mia vita, oh Dio”

Corre l’anno 1979.

Phil Collins è il frontman dei Genesis. Lui stesso 3 anni prima prendeva le redini del gruppo registrando le voci nell’album “A Trick of the Tail” dopo una serie di audizioni fallimentari volte a sostituire Peter Gabriel, uscito dalla band per intraprendere la carriera solista.

Phil sta attraversando un periodo difficile, e come spesso accade ai grandi artisti decide di isolarsi, solo con la sua drum machine, per mettere nero su bianco i suoi sentimenti, la sua rabbia, le sue paure.

In preda alla pura ispirazione, scrive “In the Air Tonight”. Un capolavoro mi verrebbe da dire.

Improvvisa il testo e gran parte della strumentale, compreso il celebre fill di batteria entrato nella storia non solo per bellezza e semplicità, ma anche per l’innovativo utilizzo del “gate reverb” (effetto in grado di conferire alla batteria la risonanza del riverbero senza “bagnare” eccessivamente il suono, lasciandolo quindi incisivo e potente).

“I can feel it coming in the air tonight”, sento che sta arrivando, stanotte lo sento nell’aria. Phil sente che un ricordo sta tornando a fargli visita. “I’ve been waiting for this moment for all my life”, è tutta la vita che aspetto questo momento. Il momento giusto per raccontare questa storia.

Secondo una leggenda metropolitana, Phil vide un uomo affogare in un lago non lontano da casa sua, e un altro uomo lì accanto, che nonostante avesse la possibilità di salvarlo, non lo fece.

Il macabro racconto di quella morte terribile inizia con un’affermazione forte: “se mi avessi detto che stavi affogando, non ti avrei comunque aiutato”.

I grandi artisti comunicano spesso con immagini forti, che non sempre corrispondono a fatti realmente accaduti. Nessun uomo è annegato se non nella mente di Phil Collins. La persona a cui Phil sta parlando è in realtà la sua ex moglie, Andrea.

In quel periodo, Phil aveva fatto ritorno da un lungo tour con i Genesis e aveva appreso una dolorosa realtà. Andrea l’aveva tradito. E non fu una storia da una sola notte, una scappatella: da anni, Andrea aveva una relazione segreta alle spalle di Phil.

Venire a conoscenza dei fatti scosse Phil profondamente, tanto che lasciò i Genesis per un anno e mezzo, isolandosi completamente dal mondo. Ritornò dai suoi compagni solo una volta ultimato Face Value, il suo primo album solista, composto da brani molto cupi e personali, scritti per lo più nottetempo facendosi guidare dall’istinto.

L’immagine di Andrea che scompare in acque oscure colando a picco sul fondale, assume un nuovo significato: “Quando starai male, quando sentirai il mondo franarti addosso, quando tutto ti sembrerà perduto, io per te non ci sarò. Non ti offrirò una mano per risalire, quando toccherai il fondo. Non dimenticherò mai ciò che hai fatto e non tornerò da te, anche se di tanto in tanto, nell’aria della notte, sentirò arrivare l’odio, la rabbia e la tristezza che mi hai causato.”

Per tutta la vita, Phil Collins ha aspettato quel momento. Il momento perfetto per racchiudere le sue emozioni più forti e controverse in un capolavoro come In The Air Tonight.

“Non siamo mai così indifesi verso la sofferenza, come nel momento in cui amiamo.”

Ho scelto la versione di Sierra Eagleson perchè mi riporta a quel tipo di sofferenza che, anch’io, un tempo provai.

Chiara De Carlo

