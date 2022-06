Rock Jazz e dintorni Vasco Rossi e Zucchero

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al Pala Alpitour arrivano i Pinguini Tattici Nucleari.

Martedì. All’Off Topic sono di scena Galea e Galeffi. Alla Tesoriera suonano i gruppi di Max Gallo e Emanuele Francesconi. Allo Spazio 211 si esibisce Ruggero de I Timidi.Al Jazz Club suonano i Linda Collins.

Mercoledì. Allo Spazio 211 è di scena Erio ,Karma B eJamila.A Collegno inaugurazione di “Flowers”con Guè.

Giovedì. Allo Spazio 211 si esibiscono Atlante, Cara Calma e Gomma. Allo stadio Olimpico “tutto esaurito” per Vasco Rossi.Al Sound Garden dell’Hiroshima Mon Amour è di scena Peppino D’Agostino. Per “Flowers” si esibisce Rkomi. Allo Stupinigi Sonic Park arriva Elisa.

Venerdì. Alla Tesoriera è di scena Cisco e la Bandabardò. Al Parco Dora comincia il Kappa Futur Festival con Amelie Lens, Four Tet, Ben Bohmer e Peggy Gou. Al Planetario di Pino Torinese suona il compositore Lino Capra Vaccina. Per Flowers si esibiscono i Skunk Anansie. Nel cortile dell’Hiroshima è di scena la cantautrice Ceneri.

Sabato. Per Stupinigi Sonica Park arriva Zucchero. Allo Spazio 211 sono di scena Le Endrigo. Per il Kappa Future Festival si esibiscono Diplo, Carlo Craig, The Blessed Madonna, Riccardo Villalobos. Per Flowers suonano gli Psicologi. Al Cine Villaggio di Villar Perosa Luca Morino canta Bruno Lauzi.

Domenica. Per il Kappa Future Festival Dj set con Carlo Cox, Helena Hauff e Danny Tenaglia. Per Flowers si esibisce Massimo Pericolo mentre a Stupinigi è di scena Achille Lauro.

Pier Luigi Fuggetta