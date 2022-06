La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Edoardo Calleri di Sala, un grande europeo in Piemonte – Graziella Fresia Ansaldi – Lettere Edoardo Calleri di Sala, un grande europeo in Piemonte – Graziella Fresia Ansaldi – Lettere

Edoardo Calleri di Sala, un grande europeo in Piemonte

A vent'anni dalla sua morte, i figli di Edoardo mi hanno invitato nel loro bel palazzo di Bricherasio che gronda anche della storia nobilissima della famiglia Cacherano di Bricherasio. Sono andato a presentare il mio ultimo libro, ma ho voluto dedicare del tempo a ricordare Calleri, unico cavallo di razza della Dc insieme a Donat Cattin. Figlio di un ammiraglio della R. Marina, partecipo' appena diciottenne alla lotta di liberazione durante la quale i nazifascisti gli avevano ucciso un fratello. Appartenente alla DC moderata, divenne sindaco di Moncalieri, presidente della Cassa di Risparmio di Torino e venne eletto nel 1970 primo presidente della Regione Piemonte. Si vedono le sue orme tracciate nella fase costituente dello Statuto regionale e nelle grandi scelte operate per dare al Piemonte una rete autostradale capace di collegarlo con l'Europa. Come Cavour con le ferrovie, così Calleri cerco' con la rete autostradale, malgrado le feroci opposizioni suscitate dalla sua politica davvero innovativa nel solco della migliore tradizione piemontese, di imprimere una svolta fattiva e coraggiosa che forse non venne neppure capita. Quando fummo in contatto per cinque anni in Consiglio comunale ero troppo giovane ed acerbo per capire il significato politico del suo lavoro anche perché forse non riuscì a circondarsi di collaboratori adeguati al suo livello. A vent'anni dalla morte risalta la sua statura intellettuale e politica. Chi cercò di azzopparlo per via giudiziaria (come poi accadde con Tangentopoli),si illuse di offuscarlo perché, sia pure con ritardi biblici , Calleri uscì a testa alta. Perché non ricordare il primo presidente della Regione? Insieme a Viglione ed Oberto e' uno dei pochi presidenti importanti dei primi 50 anni di un regionalismo non sempre esaltante.

Graziella Fresia Ansaldi

Da un coraggioso e bellissimo necrologio che immagino scritto di suo pugno l'ispettrice del Miur Graziella Fresia Ansaldi "ha deciso di riposarsi" dopo una vita generosa, coraggiosa, indipendente, senza conformismi. Nessun giornale l'ha ricordata, malgrado la dedizione alla scuola di Graziella sia stata davvero straordinaria come docente, preside, ispettrice, dirigente sindacale della UIL. Non sempre le nostre idee hanno coinciso. Lei si sentiva più laicista, io più laico e quindi non incompatibile con un senso di religiosità che fu sempre estraneo a Graziella. Era un'esponente socialista di assoluta onestà che non ambì mai a ricoprire incarichi. Il Partito socialista dovrebbe andar fiero di aver avuto donne come lei, Frida Malan, Maria Magnani Noya, Carla Spagnuolo, Franca Prest. Lei non ebbe mai bisogno di quote rosa e si affermò per la sua competenza, per la sua onestà, la sua passione civile. Ma era anche una donna che amava la vita al mare, che incontravo spesso nei fine settimana nel Levante ligure, forse l'unico luogo in cui abbandonava la corazza della combattente. Il mondo delle associazioni femminili dovrà ricordarla degnamente.

Il Duca rimosso

Ho letto che a Pistoia un professore e’ riuscito ad ottenere la maggioranza dal Collegio docenti, con il consenso del preside, per rimuovere la denominazione del liceo scientifico al Duca Amedeo d’Aosta eroe dell’Amba Alagi, medaglia d’oro al Valor Militare, morto in prigionia a Nairobi tra i suoi soldati. E’ vergognosa questa rimozione che sa di ignoranza storica e di malafede. Tonio Abellioni

.