Lingotto Musica torna alla “normalità”

La nuova stagione di Lingotto Musica torna in versione integrale all’era pre covid. l’ultima firmata da Francesca Gentile Camerana.

Ha deciso di passare il testimone a Luca Mortarotti suo collaboratore da 14 anni che firmerà la stagione 2023/2024. Il cartellone prevede otto concerti dall’11 ottobre al 16 maggio. l’inaugurazione l’11 ottobre sarà affidata all’orchestra Le Concert des Nations diretta da Jordi Savall con l’ottava e nona sinfonia di Schubert. Ritorna Sir John Eliot Gardiner il 2 novembre con i suoi English Baroque Soloists e il Monteverdi Choir, con un programma di musica sacra barocca. Martedì 2 novembre la Cziffra Festival Chamber Orchestra diretta da Gàbor Takàcs-Nagy e con il pianista Jànos Balàzs, con musiche di Bartòk, Liszt. Il concerto sarà preceduto alle 18.30 dalla proiezione del docufilm “Il virtuoso”, realizzato per la celebrazione del centenario della nascita di Gyorgy Cziffra. Il 7 febbraio il direttore Maxim Emelyanychev dirigerà per la prima volta al Lingotto Il Pomo d’Oro con solista all’oboe Ivan Podyomov, con un programma tutto dedicato a Mozart. Il 28 febbraio la Camerata Salzburg con la pianista Hèlène Grimaud con musiche di Mozart e Schumann. Mercoledì 5 aprile l’Orchestra da Camera di Mantova con Carlo Fabiano violino concertatore e Giovanni Sollima al violoncello, eseguirà musiche di Sollima, Haydn e Mozart. Il 18 aprile recital pianistico della giovanissima quindicenne prodigiosa virtuosa Alexandra Dovgan vincitrice del premio Giubergia, con musiche di Schubert, Schumann,Brahms. Chiusura di Lingotto Musica 2022/2023 con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen direatta da Paavo Jarvi e con Sol Gabetta al violoncello per un programma con musiche di Haydn Schumann.

Pier Luigi Fuggetta