La nuova stagione del teatro Astra dedicata alla verità

Presentata dal direttore artistico Andrea De Rosa

Un programma con oltre 30 titoli da ottobre 2022 a maggio 2023. Il tema sarà la verità. Il progetto triennale vedrà la prima stagione intitolata “Buchi Neri”. Affronterà il tema della verità scientifica. La seconda sarà incentrata sulla cecità, la verità che non vogliamo vedere mentre la terza sui fantasmi, ovvero le verità pericolose. L’inaugurazione è affidata a “Processo a Galileo” dal 12 al 20 novembre con la regia di Andrea De Rosa e Carmelo Rifici. Da segnalare tra le tante produzioni “Frankenstein” dal 7 al 12 febbraio, rilettura di Filippo Andreatta. “Brevi interviste con uomini schifosi” di David Foster Wallace con la regia e drammaturgia di Daniel Veronese dal primo al 3 marzo. “Festen. Il gioco delle verità” dal 13 al 15 gennaio con la regia di Marco Lorenzi. Il direttore artistico Andrea De Rosa ha voluto invitare Paolo Sorrentino per una serata in cui verranno proiettati tutti i monologhi teatrali presenti nel suo cinema per commentarli insieme. Nel cartellone ci sarà pure la sezione “Palcoscienico danza” diretto da Paolo Mohovich.

Pier Luigi Fuggetta