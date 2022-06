Si è svolta nel Parco Alcide De Gasperi di Settimo Torinese la finale del Trofeo Coni Piemonte di baseball a 5, dove si sono confrontare le formazioni 2012-2013 del Porta Mortara Novara e de La Loggia (Torino).

La disciplina in constante ascesa sulla quale la Federazione Italiana Baseball Softball punta per la diffusione dello sport del batti e corri e che ha visto giocatori, allenatori, appassionati e curiosi trascorrere un pomeriggio diverso dove al centro c’è stato il puro e sano divertimento.

Nello svolgimento dell’incontro ogni squadra ha schierato 5 dei 7 atleti convocati, la formula del Trofeo Coni di baseball 5 prevede la contemporanea presenza in campo di 4 ragazze ed 1 ragazzo e disputare la finale sull’estensione di 3 partite su 5, per la durata di 30 minuti ciascuna.

Al termine degli incontri la vittoria per 3-0 (14-2, 8-0, 15-2) è andata al Porta Mortara Novara, che accede così alla fase Nazionale del Trofeo Coni che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre , in Valdichiana Senese in Toscana, ma i complimenti vanno estesi a La Loggia che si è presentata a Settimo Torinese con 7 ragazze e non sfruttando così nessun apporto maschile.

Per la fattiva collaborazione e la buona riuscita dell’evento si ringraziano: il presidente Patrizia Sciarilli ed il vice Michele Brossa del BC Settimo, il Comune di Settimo Torinese nella persona dell’assessore allo sport Daniele Volpatto e Chiara Gaiola assessore alla promozione della Città e Associazioni culturali, partecipazione e politiche giovanili, Rocco Di Miceli nella veste di arbitro, gli allenatori Dorina Boscolo e Luca Saiu de La Loggia, Lorena Cerami e Giuseppe Cerami del Porta Mortara Novara. In rappresentanza del Comitato Regionale FIBS Piemonte era presente alla manifestazione il consigliere Isabella Dalbesio.