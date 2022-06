A tu per tu con “Biska”

Music Tales, la rubrica musicale

“ Spengo tutto e accendo i fari

qui la notte corre

e in un attimo riappari

disco vuota il caos mi circonda

siamo solo noi andiamo in onda…”

Stiamo parlando di un brano che porta la firma di Luca Sala

e la voce di una persona alla quale tengo molto: Alessio Biscardi, nell’hinterland torinese identificato come Biska.

L’artista di cui parliamo nasce nel 1979 a Pinerolo sotto il segno dei pesci.

Lo conosco da molto tempo ed ho sempre avuto una passione spropositata per la sua voce.

Andiamo a conoscerlo!!

D “definisci Biska in 5 aggettivi”

R “Troppi pochi per descrivermi, ho mille sfaccettature ma se proprio devo sceglierne 5 dico:

Esigente(sopratutto verso me stesso)

Ambizioso

Carismatico

Leale

Perspicace”

D “da cosa nasce la passione per la musica”

R “Non lo so da cosa nasce la mia passione per la musica… è una domanda complicata, potrei dirti mille cazzate o frasi d’effetto come: “non sono io ad aver scelto la Musica ma è la Musica ad aver scelto me”, oppure “quando ero piccolo i miei genitori mi facevano ascoltare tantissima musica (cosa per altro vera, mio padre era un chitarrista quindi puoi immaginare) e cantavo ancora prima di saper parlare” ma sarebbero tutte cazzate…

io canto, non so perché lo faccio… canticchio in ogni momento delle giornata, in ufficio, in macchina, sotto la doccia, prima di dormire… non so perché lo faccio… io canto.”

D “meglio l’Alessio Vocalist o Cantante?”

R “Ahaha bella questa domanda… dunque: stiamo parlando forse di due Alessio differenti:

L’Alessio “vocalist” è quello più caciarone, con una gran voglia di divertirsi e di far divertire, con una carica interiore pazzesca, una voglia matta di fare festa anzi festaccia…. quello che quando vede la gente ballare, saltare, divertirsi e rispondere agli incitamenti ha un brivido che gli passa lungo tutta la collina vertebrale, una botta di carica e adrenalina.

L’Alessio “cantante” invece è più passionale, forse meno sicuro di quello vocalist perché sempre alla ricerca della perfezione, del miglioramento ma sicuramente è un Alessio più intimo.”

D “Che padre è Alessio?”

R “Mia figlia direbbe: biricchino… 🤣

Un padre innamorato, stra innamorato…

Sarà banale, scontato, ma sono molto legato a mia figlia, giochiamo, scherziamo, ci facciamo un mondo di coccole, tantissimi baci, abbracci… me la strapazzerei tutto il giorno… ahahah

Cerco di trasmetterle fiducia, sicurezza, farle capire che ci sono e che potrà contare sempre su di me.

Insomma, cerco e spero di fare del mio meglio per prepararla al mondo che l’aspetta, a questo pazzo mondo in cui viviamo. “

D “La cosa che non rifaresti nella vita”

R “Mah… non saprei… mi sono goduto talmente tanto questa vita che non c’è un qualcosa che non rifarei… anche le cose sbagliate, perché da quelle ho imparato e cercato di migliorare. Forse una cosa che non farei potessi tornare indietro, è quella di rifiutare la proposta di partecipare a tutti i Melonauta precedenti (SPETTACOLO MUSICALE AL QULE ALESSIO HA PERTECIPATO PER LA PRIMA VOLTA LO SCORSO 21 MAGGIO n.d.r.)”

D “andiamo in onda” come nasce?”

R ““Andiamo in onda” nasce dalla fantastica penna ed estro di Luca Sala… Grazie a te ho avuto l’onore di conoscerlo e sono onorato di poter cantare una sua creazione. È un pezzo che mi calza a pennello, mixa l’Alessio vocalist con l’Alessio cantante, una storia d’amore ambientata in discoteca”

D “Quale è il messaggio che vuole portare al pubblico?”

R “Solitamente Andare in onda è l’inizio, l’inizio di una trasmissione televisiva o radiofonica, l’inizio di uno spettacolo, questo “Andiamo in onda” è l’inizio della passione. La passione di una coppia che si estranea completamente da tutto ciò che li circonda e che si fa trasportare da quella voglia, da quel desiderio profondo spogliandosi non solo degli abiti ma mettendo a nudo l’anima.”

D “Prossimi progetti?”

R “Cercare qualcuno che mi finanzi e sponsorizzi 🤣

Ho tante idee in testa… Mi piacerebbe prestare la mia voce per un jingle dedicato all’azienda in cui lavoro (posso mettere il nome?), vorrei realizzare una canzone per il Toro club Orgoglio Granata di Pinerolo, e vorrei regalare una sorellina alla mia “Andiamo in onda”

D “Alessio, hai una lampada di Aladino e due soli desideri”

R “Il primo è avere desideri infiniti ahahah

Ma il primo che chiederei è quello di poter riabbracciare anche solo per un istante mio padre.

Il secondo, imparare tutte le lingue del mondo, dialetti compresi, per poter dialogare e confrontarmi con qualsiasi persona sulla faccia della terra e perché no anche la lingua degli extraterrestri, così se un giorno dovessero invaderci potrò fare da mediatore”

Tanta fortuna ad Alessio e che possa cavalcare l’onda… fate girare il suo brano, è incantevole e si lascia cantare!!!!

““Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.”

Chiara De Carlo

buon ascolto

