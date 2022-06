Rock Jazz e dintorni Cesare Cremonini e Milton Nascimento

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Per il Torino Jazz Festival al Conservatorio, suona il trio Elephant 9 con il chitarrista Reine Fiske, Marco Piccirillo al Cafè Neruda e la big band di Valerio Signetto al Bunker.

Martedì. Al Blah Blah si esibiscono gli Omni Selassi. Per il TJF all’Educatorio della Provvidenza è di scena il sassofonista Waine Escoffery affiancato dal trio di Elio Coppola mentre al Tempio Valdese suona l’organista Stàle Storlokken.

Mercoledì. All’Off Topic suona il quintetto Ananasnna con la danzatrice Sandy Silva. Per il TJF alle OGR si esibisce il brasiliano Milton Nascimento mentre al grattacielo Intesa Sanpaolo è di scena la vocalist Chanda Rule con la Sweet Emma Band. Allo Stadio Olimpico arriva Cesare Cremonini.

Giovedì. Al Magazzino sul Po musica ska con i Fratelli Lambretta.Per il TJF alle OGR suona il contrabbassista Buster Williamsmentre la Torino Jazz Orchestra diretta da Fulvio Albano rende omaggio ad Armando Trovaioli.

Venerdì. Allo Spazio 211 suonano i Sick Tamburo e Le Capre a Sonagli. Al Blah Blah si esibiscono i Grave-T. Per il TJF alle OGR suona il quartetto di Jan Bang. A seguire i Now di Jason Lindnercon Kurt Rosenwinkel alla chitarra e da LNDFK. Al Magazzino sul Po è di scena Leandro.

Sabato. Al Blah Blah si esibiscono gli Useless. Alla Tesoriera per “EvergreenFest” canta Eugenio Finardi presentando il progetto “Euphonia”. Per il TJF alle OGR serata tutta al femminile con Kae Tempest e Trixie Whitley. Gli Indianizer suonano al Bunker mentre i Cibo sono di scena allo Ziggy.

Domenica. Al Blah Blah si esibiscono le Soap Girls. Conclusione del Torino Jazz Festival alle OGR con l’UMO Kelsinki Jazz Orchestra diretta da Jimi Tenor. Allo Spazio 211 per il “Blue Mama Fest” si esibisce Boogie Bombers, Martin Craig & The Black City e The Newton Family.

Pier Luigi Fuggetta