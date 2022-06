La “Sontuosa Normalità“ dell’Orchestra Rai

Finalmente dopo tutti i limiti e le regole imposte dalla pandemia, ritorna alla “normalità” la stagione 2022/2023 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Si parte il 19 ottobre e si conclude il 25 maggio. Ventidue concerti in cartellone tutti trasmessi in diretta su Radio3 Rai e in streaming sul portale di Raicultura e alcuni su Rai 5. A inaugurare la stagione ci penserà Fabio Luisi con la “seconda sinfonia” di Mahler e il coro del Teatro Regio. Ritornano gli ex direttori principali James Conlon e Juraj Valcuha. Ottavio Dantoni eseguirà 2 concerti mentre Leonidas Kavakos in veste di direttore e non di violinista. Tra i solisti i violinisti Serhey Khachatryan, Frank Peter Zimmermann e Roberto Ranfaldi (primo violino dell’Orchestra Rai), Francesco D’Orazio. I pianisti Yulianna Avdeeva, Francesco Piemontesi, Marie-Ange Nguci, Alexandre Kantorow, Alessandro Taverna. Rai NuovaMusica presenta 4 concerti. Chiusura con fuochi d’artificio con il direttore musicale dei Berliner Philarmoniker Kirill Petrenko che torna a dirigere l’Orchestra Rai per la settima volta con un programma dedicato a Berg e Sibelius.

Pier Luigi Fuggetta