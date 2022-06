La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Tornano gli esami di maturità : todos caballeros – Ricordi alassini negativi – Lettere

Tornano gli esami di maturità: todos caballeros

studente. Addirittura il ministro vuole scaricare sulle commissioni d’esame la responsabilità di usare e di far usare le mascherine durante le prove con un coraggio che fa pensare a quello di Don Abbondio. Gli esami di Stato o di Maturità sono una burletta che hanno un costo per l’erario, ma sono fatti in modo tale da non verificare la preparazione del candidato, ma di dare a tutti un pezzo di carta svalutato e quindi inservibile specie per chi si limita ad un diploma. Chi proseguirà all’ università si troverà impreparato e dovrà faticare il doppio, a meno che trovi professori compiacenti. Bianchi è un mediatore, la scuola italiana necessita di un vero ministro, anche se il disastro della scuola italiana è anche dovuta al fatto di avere dei ministri incapaci e invertebrati. Il promuovere tutti fu ed è un gravissimo errore: il todos caballeros crea l’illusione di un titolo che però è privo di ogni valore anche ai fini dell’occupazione. Forse mai come quest’anno gli esami di maturità saranno fatti con il bilancino del farmacista per minimizzare l’incidenza dell’esame sulla valutazione dellostudente. Addirittura il ministro vuole scaricare sulle commissioni d’esame la responsabilità di usare e di far usare le mascherine durante le prove con un coraggio che fa pensare a quello di Don Abbondio. Gli esami di Stato o di Maturità sono una burletta che hanno un costo per l’erario, ma sono fatti in modo tale da non verificare la preparazione del candidato, ma di dare a tutti un pezzo di carta svalutato e quindi inservibile specie per chi si limita ad un diploma. Chi proseguirà all’ università si troverà impreparato e dovrà faticare il doppio, a meno che trovi professori compiacenti. Bianchi è un mediatore, la scuola italiana necessita di un vero ministro, anche se il disastro della scuola italiana è anche dovuta al fatto di avere dei ministri incapaci e invertebrati. Il promuovere tutti fu ed è un gravissimo errore: il todos caballeros crea l’illusione di un titolo che però è privo di ogni valore anche ai fini dell’occupazione.

.

Ricordi alassini negativi

Finite le elementari presso i Salesiani mio padre cedette all’invito del direttore di allora, un sant’uomo, che si chiamava don Pietro Ambrosio: mandarmi per due mesi in colonia al Don Bosco di Alassio. Il mare era bello, l’istituto accogliente ,ma un gruppuscolo di studenti in vacanza mi prese di mira con frasi di derisione nei miei confronti che non riuscivo a socializzare con loro anche perché non giocavo al calcio. In modo volgare mi avevano affibbiato un nomignolo offensivo che mi ripetevano in modo ossessivo. Erano figli di operai senza la benché minima educazione che vedevano il mare per la prima volta. Io soffrivo di questa situazione e non feci cenno ai miei che ogni domenica venivano a trovarmi e tanto meno allo zio, grande avvocato ed ex illustre allievo del Don Bosco alassino che alloggiava al Gran Hotel di Alassio e che una volta alla settimana mi portava a pranzare al suo hotel, allora il migliore di Alassio. Ritenevo educativo per me un’esperienza di convivenza con un ambiente sociale tanto diverso dal mio. Poi ad un certo punto, con le lacrime agli occhi, mi rivolsi a tale don Giuseppe Antona, consigliere addetto alla disciplina e con mia somma sorpresa non trovai l’aiuto sperato. A fine luglio i mie genitori che andavano in vacanza a Bordighera, passarono per Alassio e mi portarono con loro a Bordighera. Allora ebbi il coraggio di aprirmi con mio padre che con tutta la sua autorevolezza telefonò all’ispettore generale dei Salesiani che intervenne con esemplare durezza. E’ un ricordo negativo che ho di certi salesiani, che non intacca la stima e l’affetto verso i miei professori, in particolare Don Dante Bettega ,maestro di grande umanità e di smisurata cultura. Chi l’avrebbe detto che in quel collegio alassino mi avrebbero invitato con grandi onori due volte ad essere oratore ufficiale tanti anni dopo. Finite le elementari presso i Salesiani mio padre cedette all’invito del direttore di allora, un sant’uomo, che si chiamava don Pietro Ambrosio: mandarmi per due mesi in colonia al Don Bosco di Alassio. Il mare era bello, l’istituto accogliente ,ma un gruppuscolo di studenti in vacanza mi prese di mira con frasi di derisione nei miei confronti che non riuscivo a socializzare con loro anche perché non giocavo al calcio. In modo volgare mi avevano affibbiato un nomignolo offensivo che mi ripetevano in modo ossessivo. Erano figli di operai senza la benché minima educazione che vedevano il mare per la prima volta. Io soffrivo di questa situazione e non feci cenno ai miei che ogni domenica venivano a trovarmi e tanto meno allo zio, grande avvocato ed ex illustre allievo del Don Bosco alassino che alloggiava al Gran Hotel di Alassio e che una volta alla settimana mi portava a pranzare al suo hotel, allora il migliore di Alassio. Ritenevo educativo per me un’esperienza di convivenza con un ambiente sociale tanto diverso dal mio. Poi ad un certo punto, con le lacrime agli occhi, mi rivolsi a tale don Giuseppe Antona, consigliere addetto alla disciplina e con mia somma sorpresa non trovai l’aiuto sperato. A fine luglio i mie genitori che andavano in vacanza a Bordighera, passarono per Alassio e mi portarono con loro a Bordighera. Allora ebbi il coraggio di aprirmi con mio padre che con tutta la sua autorevolezza telefonò all’ispettore generale dei Salesiani che intervenne con esemplare durezza. E’ un ricordo negativo che ho di certi salesiani, che non intacca la stima e l’affetto verso i miei professori, in particolare Don Dante Bettega ,maestro di grande umanità e di smisurata cultura. Chi l’avrebbe detto che in quel collegio alassino mi avrebbero invitato con grandi onori due volte ad essere oratore ufficiale tanti anni dopo.

Lettere scrivere a quaglieni@gmail.com

Piccole beghe sul d’Azeglio

Ho letto le polemiche sul liceo d’Azeglio e ho anche seguito la polemica sul presidente degli ex allievi del liceo Cavour Marzano che a 82 anni non lascia la presidenza. Piccole beghe delle scuole torinesi che rivelano il livello a cui siamo giunti. Io voglio aggiungere una testimonianza sul preside Massaia del liceo d’Azeglio . Entrava in istituto con la sigaretta accesa e continuava a fumarla in ascensore, malgrado i divieti .Un atto che voleva far capire tutti “il padrone sono me“. Da questi piccoli fatti si giudica un preside. Giulio D.

.