La “Classica Unione” dell’Unione Musicale

La musica è il linguaggio universale che incarna l’unione dei popoli. La “Classica Unione” è stata pensata dall’Unione Musicale per presentare la nuova stagione 2022/2023. Vi saranno 107 eventi con la presenza di 260 artisti dal 12 ottobre al 24 maggio 2023.Un programma vario e articolato in grado di accontentare tutti i gusti del pubblico, ben confezionato dal direttore artistico Antonio Valentino. Il direttore Cecilia Fonsatti ha sottolineato l’aumento sensibile dei giovani under 30 che nella stagione 2018-2019 rappresentavano il 23 per cento delle presenze, in quella del 2021-2022 è salita al 43. L’inaugurazione il 12 ottobre prevede il recital pianistico di Vadym Kholodenko. Tanti i musicisti di prestigio. Tra i violinisti il cinese Ning Feng impegnato ad eseguire i 24 Capricci di Paganini, Augustin Hadelich, Diana Tishchenko. Tra i pianisti Alexandre Kantorow, Mikhail Pletnev, , Bruce Liu, Nelson Goerner e Pietro De Maria, intento a proseguire l’integrale delle Sonate di Beethoven. Da segnalare anche i violoncellisti Gautier Capucon e Sol Gabetta. Riprendono le iniziative per le famiglie con Noteingioco, Ateliebebè, Musicaintasca e Raccontami Una Nota.

Pier Luigi Fuggetta