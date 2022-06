Rock Jazz e dintorni. Il Torino Jazz Festival e l’Evergreen Festival

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Martedì. All’Hiroshima Mon Amour la cantautrice Svegliaginevra inaugura il Sound Garden dell’Hiroshima Mon Amour.

Mercoledì. Al Blah Blah suonano i Tytus.

Giovedì. Al Gabrio si esibisce Pietro Ballestrero in coppia con Danilo Pala. Al Cafè Neruda è di scena il trio di Luigi Tessarollo con ospite la chitarrista Eleonora Strino. Alla Tesoriera i Twombao con Luca Begonia e Gian Luigi Carlone, inaugurano l’”Evergreen Fest”.

Venerdì. Al Blah Blah suonano gli Sworn. Al Planetario di Pino Torinese per “Jazz is Dead” si esibisce Oren Ambarchi. All’Off Topic è di scena Fusaro. Nel giardino dell’Hiroshima si esibisce Pierpaolo Capovilla con i Cattivi Maestri. Al Magazzino sul Po sono di scena i Fasti.

Sabato. Allo Zac di Ivrea suonano i Wow. Debutto per il Torino Jazz Festival con i contrabbassisti Davide Liberti e Paolino Dalla Porta al Teatro Vittoria. Ad Ostana concerto dei Marlene Kuntz. All’Off Topic si esibisce il quartetto di Sara Berts.Tributo a Pasolini alla Piazza dei Mestieri con il trio di Gianni Denitto.

Domenica. Allo Spazio 211 sono di scena gli Elder. Per il TJF al Conservatorio lo scrittore Jonathan Coe in veste di tastierista,sarà affiancato dall’Artchipel Orchestra. Al Teatro Vittoria sempre per il TJF si esibisce Furio di Castri. A seguire Buster Williams.

Pier Luigi Fuggetta