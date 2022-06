La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Venerdì 3 giugno sono stato a ricordare la storia d’Italia dal Risorgimento al Duca d’Aosta, eroe dell’Amba Alagi morto in prigionia a Nairobi. Sono stato delegato achiudere una manifestazione a Superga dal principe Sergio di Jugoslavia che in un messaggio ha scritto < > E‘ stato un grande onore rappresentare il Principe con cui ebbi molte occasioni di incontro anche al Centro “Pannunzio” e alla tomba di Luigi Einaudi a Dogliani. Un principe che è rimasto fedele all’imperativo di Re Umberto II < >. Certo molto lontano da chi si è prestato ad essere strumentalizzato in una bega dinastica che non gli fece onore e che ha portato una dinastia millenaria ad evocare le operette per colpa di ambizioni antistoriche e scriteriate di repubblicani convertiti ad una Monarchia” usa e getta” che offende la storia gloriosa di chi ha unificato l’Italia . Il principe Sergio ha scritto nel suo messaggio: “Il Re ci ha insegnato che si può rinunciare ai diritti giammai ai doveri”. Ecco un vero Savoia e un veto italiano. Evoca persino il Mazzini dei” Doveri dell’uomo”, il libro che nel 1903 divenne libro di testo nelle scuole del Regno.

Giovanni De Luna, il fazioso in servizio permanente effettivo del gramsciazionismo, per dirla con la definizione di Dino Cofrancesco, ha scritto una introduzione alla nuova edizione di un libro di successo di Norberto Bobbio, oggi introvabile ,”Trent’anni di storia della cultura a Torino ( 1920- 1950)”. E ‘ un libro importante che io ho quasi logorato nel leggerlo e nel citarlo in tante occasioni. Il De Luna si ferma quasi interamente al primo capitolo dedicato a Gramsci e Gobetti, ricamandoci sopra le sue “vulgate” di sempre, mentre è invece un libro in cui Bobbio scrive anche di Francesco Ruffini, Croce, Solari, Einaudi, Burzio, Salvatorelli, Cajumi e tanti altri. Incentrare il libro su Gramsci, Gobetti e Pavese è fraintendere Bobbio che ritenne Torino la città più crociana d’Italia dopo Napoli. Ma l’importante è aver ripubblicato il libro, le introduzioni normalmente si saltano e questa è davvero da ignorare.

A proposito del liceo d’Azeglio

Illustre professore, ho ricevuto dall’associazione ex allievi del liceo d’Azeglio copia della lettera aperta che Lei ha inoltrato al preside del suddetto liceo e sono davvero curioso della risposta che seguirà. Lei ha toccato il punto dolens di quel liceo rimasto un’enclave faziosa della sinistra marxista e radical-chic anche se oggi il liceo Cavour, quello degli asterischi, ha battuto ogni record. Lei ha invece ignorato il preside Franco Massaia che introdusse la bollatrice per i docenti di quel liceo, considerandoli alla pari dei bidelli. Anche lui è entrato nella storia del liceo in nome di un giacobinismo inconsapevole davvero intollerabile. dott . Michele Canonico

.

Non credo che Massaia meriti citazioni. E’ stato una meteora in quel liceo che lasciò la scuola a marzo per altro incarico. Sulla bollatrice scrissi allora due articoli, considerandola un arbitrio non conforme alla legge per ciò che riguarda l’accertamento della presenza in aula dei professori. Il suo successore la abolì, ripristinando la legalità violata. Massaia meriterebbe altre citazioni in quanto voleva un collegamento privilegiato tra il liceo e il DAMS , un’idea davvero incredibile che naufragò miseramente. Il DAMS era una pseudo- facoltà fondata sul divertimento e altre amenità circensi, destinata a fallire, che non poteva certo dare prospettive di sviluppo ad un liceo allora in crisi di allievi che aveva perduto lo smalto del suo passato, non necessariamente quello antifascista tanto celebrato.