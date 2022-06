“La Via dell’Amore” di Alessandro Del Vescovo: le tappe del percorso umano

Informazione promozionale

“ La Via dell’Amore” di Alessandro Del Vescovo è un libro che nasce dall’esigenza di racchiudere in un unico volume tutte le tappe del percorso umano, in modo da porsi come punto di riferimento per chi sente la necessità del cambiamento e si sente chiamato a dare il suo contributo in questo momento storico cruciale per l’umanità.

Il libro prova a spiegare in cosa consiste questo contributo e quali sono gli ostacoli che ci separano dalla realizzazione di noi stessi, ma descrive anche gli strumenti a nostra disposizione per vincere le battaglie più importanti. All’interno del libro c’è infatti un intero capitolo che descrive la tecnica della meditazione e la disciplina del Raja Yoga come strumenti necessari per il cambiamento interiore e il raggiungimento della liberazione.

“La Via dell’Amore”, fornisce importanti informazioni sulla coscienza umana e sui mondi interiori, con un intero capitolo dedicato alla struttura e alle dinamiche della coscienza umana e alle leggi universali. Ma è soprattutto un “manuale di sopravvivenza” per i tempi che stiamo vivendo, dove l’umanità è sempre più ingannata e disorientata da forze che ostacolano il suo percorso evolutivo.

Il libro è un ottimo supporto per chi volesse intraprendere un percorso spirituale o per chi semplicemente volesse comprendere le dinamiche della vita soprattutto in questi tempi così difficili. Educa all’importanza della conoscenza interiore, dona consapevolezza nella possibilità di cambiare se stessi e il mondo per il bene comune, per la costruzione di un nuovo mondo basato sull’unione, la condivisione e l’inclusione.

L’autore

Alessandro Del Vescovo è laureato in Geografia all’Università degli Studi La Sapienza di Roma e si occupa di studi esoterici e di pratica di discipline olistiche. È terapeuta esoterico e insegnante di Raja Yoga e meditazione, diplomato presso la Scuola Energheia, la prima scuola italiana per terapeuti esoterici.

La sua produzione letteraria è incentrata su tematiche spirituali ed è finalizzata al miglioramento dell’uomo nel suo complesso attraverso l’ascolto di sé e la diffusione di discipline e tecniche come lo yoga e la meditazione.

È un insegnante Atman, associazione presente in tutta Italia che, grazie ad insegnanti formati alla scuola Energheia, propone la pratica del Raja Yoga attraverso corsi di meditazione guidata a più livelli.

