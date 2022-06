Cinico si prepara al Gran Premio Nazionale

Giugno è da sempre mese cruciale per l’attività dell’Ippodromo di Vinovo e quest’anno non ci sono incognite, ma solo certezze. Sette appuntamenti con il trotto, torneranno le notturne, torneranno i grandi eventi collaterali (alcune come primizie assolute) e tornerà anche un Gran Premio. Sabato 18 infatti sarà la giornata del Gran Premio Nazionale, spostato sulla pista torinese (era già successo nel 2013 e 2014) per la temporanea chiusura dell’Ippodromo di Milano.

Un Gruppo 1, anche Filly, che vedrà impegnati i tre anni in preparazione del Derby. E per questo la corsa più attesa in programma 5 giugno sarà dedicata a loro: è il Premio Egitto, sulla distanza del doppio km con otto al via e tanta qualità. La garantiscono Dimitri Ferm e Dorothy Bar, entrambi allievi di Mauro Baroncini: il primo vincitore a Modena del Giovanardi e l’altra sul secondo gradino del podio nel Cacciari Filly, interpretati da Andrea Farolfi e Lorenzo Besana. Ma merita attenzione anche Diamond Truppo, alfiere Enrico Bellei.

Spettacolare anche il contorno, compresa la corsa riservata alla categoria dei Gentlemen che vedrà fra i più attesi due cavalli reduci entrambi da due successi consecutivi quali Beatles Boy Treb affidato al suo proprietario Marco Scarton e Brivido Rich anche lui con in sulky il suo proprietario Samuele Querci. E tra i driver ospiti, oltre a quelli già citati, anche Roberto Vecchione, Gianpaolo Minnucci e Antonio Di Nardo, che qui in realtà sono di casa.

Non mancheranno le attrattive per i bambini con i gonfiabili posti nel parco giochi per passare un pomeriggio in allegria. E nel parterre la presenza del maniscalco Emilio Gelormini che preparerà davanti ai presenti veri e propri ferri di cavallo. Attiva come sempre l’Hippo-Trattoria per un pranzo sulla terrazza panoramica. Via delle corse alle 14.50, ingresso gratuito per tutti.