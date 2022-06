Oggi al cinema. Le trame dei film nelle sale di Torino

A cura di Elio Rabbione

Animali fantastici – I segreti di Silente – Avventura. Regia di David Yates, con Jude Law, Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen e Ezra Miller. L’ascesa al potere di Grindelwald deve essere fermata. Il suo proposito di trasformare il mondo magico in una platea di ciechi sottoposti e di dichiarare guerra aperta al mondo dei non maghi non deve andare in porto. Ma Silente non può attaccarlo: glielo impedisce un patto di sangue stretto in giovane età, quando il suo peggior nemico era la persona a lui più cara. Tocca dunque a Newt Scamander e alla sua squadra agire per conto di Silente: insieme al fratello Theseus, all’assistente Bunty, alla collega Lally, a Yussuf Kama e al più coraggioso dei non maghi, il pasticcere Jacob Kowalski, Newt dovrà impedire che l’inganno e il terrore abbiano la meglio nell’elezione del nuovo leader del mondo magico. Durata 142 minuti. (Greenwich Village sala 3, Uci Lingotto sala 2, Uci Moncalieri sala 12)

L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat – Bellico, spionaggio. Regia di John Madden, con Colin Firth, Matthew MacFadyen e Kelly MacDonald. Nel 1943 gli alleati sono determinati a spezzare la presa di Hitler sull’Europa occupata e organizzano un attacco in Sicilia, trovandosi davanti a una sfida impossibile: proteggere l’enorme esercito da un potenziale massacro durante l’assedio. I due straordinari agenti del controspionaggio Montagu e Cholmondeley hanno il compito di escogitare la più ingegnosa e improbabile strategia di disinformazione sulla guerra facendo leva sul più insolito agente segreto: un uomo morto. Durata 128 minuti. (Eliseo Grande, Reposi sala 4, Uci Lingotto sala 8)

Doctor Strange nel multiverso della follia – Fantasy. Regia di Sam Raimi, con Benedict Cumberbacht, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Il dottor Strange, con gli amici Wong e Wanda Maximoff, dovrà affrontare i pericoli del Multiverso, una realtà o un concetto di cui si conosce assai poco, andare incontro a quanti l’abitano. Sarà un viaggio pieno di pericoli ma anche sconvolgente, mentre un misterioso nemico sembra essere in attesa. Durata 126 minuti. (Massaua, Ideal, Reposi sala 2, Uci Lingotto sala 4 e sala 11, The Space Le Fornaci sala 4 e sala 11, Uci Moncalieri sala 1 / 12 / 14)

La doppia vita di Madeleine Collins – Drammatico. Regia di Antoine Barraud, con Virginie Efira, Quim Gutierrez, Bruno Salomone e Jacqueline Bisset. La storia di Judith, di professione traduttriceuna donna che conduce una doppia vita, in Francia vive con Melvil da cui ha avuto due figli, ormai adolescenti, in Svizzera con Abdel, da cui ha avuto una figlia ancora piccola. Quello che è stato per anni un castello di bugie e di segreti, di telefonate fatte di nascosto, rischia di rompersi, di frantumare irrimediabilmente le due esistenze della donna: che decide di sottrarsi ai suoi uomini, alle proprie famiglie con la fuga. Ma chi è veramente Judith? chi è veramente quella Margot che le vive accanto? Durata 102 minuti. (Romano sala 1)

Downton Abbey – Una nuova era – Commedia. Regia di Simon Curtis, con Maggie Smith, Hugh Bonneville, Imelda Staunton e Elizabeth Mc Govern. Mentre Downton Abbey è in subbuglio per i preparativi di due matrimoni, la contessa madre riceve in eredità una villa in Costa Azzurra lasciatale da un uomo con cui ha avuto una soria prima di conoscere suo marito e invita la famiglia a trascorrervi un periodo di vacanza. Intanto nella grande villa dello Yorkshire arriva la troupe del grande produttore Jack Barber, che girerà proprio lì un film. Intrighi e misteri tutti da scoprire, non ultimo quello della giovinezza di lady Violet. Durata 120 minuti. (Ambrosio sala 3, Eliseo Grande)

Esterno notte – Parte 1 – Drammatico. Regia di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo e Fausto Russo Alesi. Nell’Italia del 1978, da una parte lo Stato e dall’altra le Brigate rosse: per le strade e nelle piazze violenza, rapimenti, scontri a fuoco, attentati. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista stanno per legarsi in un governo che non ha precedenti nel nostro paese, Aldo Moro è il principale fautore di questo accordo. Proprio nel giorno dell’insediamento del nuovo governo, il 16 marzo, Aldo Moro, uccisi i cinque uomini della sua scorta, viene rapito. La sua prigionia durerà 55 giorni, con le sue lettere, con i comunicati dei brigatisti, con le speranze di una liberazione, con gli auspicati interventi del pontefice: poi, il suo corpo verrà ritrovato nel pieno centro di Roma, all’interno di una Renault rossa. Durata 160 minuti. (Ambrosio sala 2, Eliseo Blu, Fratelli Marx sala Harpo e sala Chico, Greenwich Village sala 3, Romano sala 3, Uci Lingotto sala 9)

Io e Lulù – Commedia, Azione. Diretto (con Reid Carolin) e interpretato da Channing Tatum. Il soldato Jackson Briggs è incaricato di viaggiare lungo la costa del Pacifico per portare Lulù, il cane addestrato a missioni belliche, al funerale del suo addestratore, morto in un incidente d’auto. Dopo molte spedizioni in guerra, l’animale ha sviluppato un carattere aggressivo, ma durante il tragitto che li porterà a destinazione, il pastore e il suo pastore belga stringono un legame forte e indissolubile. Durata 101 minuti. (Massaua, Reposi sala 4, Uci Lingotto sala 1 e sala 8, The Space Le Fornaci sala 9, Uci Moncalieri sala 5 e sala 12)

Jurassic World – Il dominio – Fantasy. Regia di Colin Trevorrow, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern. Il film, terzo episodio della saga, è ambientato quattro anni dopo gli eventi narrati in “Jurassic World: Fallen Kingdom”, con la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri, geneticamente modificati, sono stati venduti all’asta a varie società, alcuni sono in fuga e hanno invaso gli Stati Uniti. I dinosauri ora vivono e cacciano altresì con gli umani di tutto il mondo: ma l’equilibrio si rivela fragile e destinato a cambiare il futuro. Gli esseri umani rimarranno i soli predatori su un pianeta che dopo le ultime avventure sono obbligati a dividere con le creature più terribili della storia? Durata 146 minuti. (Massaua, Greenwich Village sala 1, Ideal anche V.O., Reposi sala 3 e sala 4 V.O., The Space Torino sala sala 1 e sala 7, Uci Lingotto sala 1 / 2 / 6 / 7 / 9 / 11, The Space Le Fornaci sala 3 / 4 / 5 / 6 / 8 anche V.O., Uci Moncalieri sala 2 / 4 / 6 / 13 / 14)

Lettera a Franco – Drammatico. Regia di Alejandro Amenabar, con Andrea Braein Hovig e Stellan Skarsgård. Spagna, estate 1936. Il famoso scrittore Miguel de Unamuno decide di sostenere pubblicamente la ribellione militare, che promette di portare ordine nella disastrosa situazione del paese. Il governo repubblicano lo rimuove immediatamente dalla carica di rettore della Università di Salamanca. Nel frattempo, il generale Franco invia le sue truppe al fronte ribelle e inizia a mietere successi, con la segreta speranze di assumere il pieno comando della guerra. Durata 107 minuti. (Classico)

Licorice Pizza – Commedia. Regia di Paul Thomas Anderson, con Cooper Hoffman, Alana Haim, Bradley Cooper, Tom Waits e Sean Penn. San Fernando Valley, 1973. Gary Valentine (a interpretarlo è Cooper Hoffman, il figlio di Philip Seymour, scomparso troppo presto), adolescente intraprendente (il gusto per gli affari, perché non buttarsi nella vendita dei materassi ad acqua o nell’apertura di una sala flipper?) e fanfarone, incontra Alana Kane, venticinquenne sul cammino dell’indipendenza. S’incontrano per la foto dell’annuario scolastico, lei gli presta specchio e pettine, lui le dichiara amore eterno. Lei rifiuta, la differenza d’età la spaventa, lui insiste. Nonostante quella differenza, tutto pare unirli. Irresistibilmente attratti l’uno dall’altra, non sanno come amarsi, non sanno nemmeno se si amano o se amano soltanto l’idea di amarsi. Nel panorama del tramonto della Hollywood classica, il loro ipotetico grande amore prende il via, avanza, sterza, vaga, sosta, svolta, si riallinea in fondo alla notte e alla San Fernando Valley. Il titolo ricorda il celebre negozio di vinili californiano e allo stesso tempo il modo in cui gli inglesi indicano i 33 giri. Il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI con la seguente motivazione: “Ancora una volta nella Los Angeles anni Settanta, tra il rock d’epoca (acquistato presso la celebre catena Licorice Pizza) e il sottobosco di Hollywood, tra divi bolliti e parrucchieri delle star, tra la crisi petrolifera e la politica locale, Anderson racconta dopo “Il filo nascosto”, un’altra storia d’amore atipica… sognante come una commedia classica, profondo come un affresco di Altman. Semplicemente perfetto”. Durata 133 minuti. (Greenwich Village sala 3 V.O.)



Marcel! – Drammatico. Regia di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher, Giovanna Ralli, Maayane Conti e Umberto Orsini. Surreale opera prima, tra Chaplin e Fellini. La storia, con un pizzico di autobiografia, di una bambina che ama la madre, artista di strada, ma s’accorge di non essere riamata come vorrebbe. Infatti la donna preferisce rivolgere le proprie attenzioni e i suoi sentimenti al piccolo cane del titolo. La fuga del cane e la conseguente ricerca riavvicinerà i due esseri umani, facendo scoprire i loro sentimenti intimi, i dolori di un tempo e gli affetti nuovi. Durata 93 minuti. (Ambrosio sala 2)

Nostalgia – Drammatico. Regia di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva e Angela Quattrocchi. Dopo quarant’anni di lontananza, Felice Lasco, spinto dalla malattia della madre, torna a Napoli, tra i vicoli di rione Sanità, dove è nato. Riscopre i luoghi, i codici del quartiere, rincontra quel passato che aveva abbandonato, nella persona di Oreste, un amico di scorribande giovanili, che oggi tutti riveriscono e chiamano O’malommo. Figura di spicco nella nuova geometria del quartiere, don Rega, che tenta di trascinar via i ragazzi dalla strada e dalle tentazioni, da quegli uomini che li usano per i loschi traffici di droga. “Nostalgia”, che rappresenta il nostro cinema a Cannes, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani con la seguente motivazione: “Traducendo liberamente l’omonimo romanzo di Ermanno Rea, Mario Martone conclude la sua nuova trilogia napoletana con un viaggio al centro più stratificato della sua città. Le regia fa propria la lezione del noir insieme a quella del cinema del reale per pedinare il misterioso protagonista che ritorna nelle viscere del suo rione Sanità, un vero e proprio labirinto, costruito verticalmente, con il suo Minotauro. C’è dunque il passato e c’è il presente, la vita e la morte. Ma c’è anche una resurrezione (in musica).” Durata 120 minuti. (Ambrosio sala 1, Massaua, Due Giardini sala Nirvana, Eliseo Rosso, Massimo sala Cabiria, Reposi sala 5, Romano sala 2, Uci Lingotto sala 3 / 9 / 11, The Space Le Fornaci sala 9, Uci Moncalieri sala 3)

The Northman – Avventura. Regia di Robert Eggers, con Alexander Skarsgård, Anja Taylor-Joy, Willem Defoe, Björk, Ethan Hawke e Nicole Kidman. Ambientato nella Islanda del X secolo, il film è la storia del giovane Amleth e della sua vendetta nei confronto dello zio Fjölnir, colpevole di avergli ucciso il padre. Dovrà fuggire dalla sua terra per poi ritornare anni dopo, con il compito assai importante di mettere in salvo anche sua madre, la regina Gudrùn. Nel suo lungo peregrinare e nella sua lotta, Amleth troverà la presenza e l’aiuto della giovane Olga, che farà proprio il disegno di vendetta e di riconquista del regno che anima il giovane principe. Riusciranno insieme a eliminare lo zio usurpatore. Durata 140 minuti. (Ambrosio sala 3 V.O.)

Top Gun – Maverick – Azione. Regia di Joseph Kosinski, con Tom Cruise, Jennifer Connelly e Val Kilmer. Sono passati più di trent’anni da quando “Top Gun” uscì al cinema segnando un grande successo al botteghino e lanciando Tom Cruise nell’Olimpo hollywoodiano. Ora il pilota Pete “Maverick” Mitchell, tornando in azione, evita una promozione che non gli permetterebbe più di volare e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei: è pronto a rimettersi in gioco per scontrarsi con le sfide del futuro. Abbandonata la lotta alla Guerra Fredda che lo vedeva coinvolto con gli avversari sovietici, Maverick dovrà infatti ora vedersela con l’avvento dei droni e con i ricorrenti ritorni del passato. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, il nostro eroe dovrà affrontare le proprie paure più profonde e i sacrifici che la nuova prova richiede. Vecchi e nuovi protagonisti saranno impegnati con quello che viene chiamato “dogfight”, ovvero il combattimento tra caccia, con il protagonista che pilota un F/A-18 Super Hornet. Durata 131 minuti. (Massaua, Fratelli Marx sala Groucho, Gobetti San Mauro, Greenwich Village sala 2, Ideal, Lux sala 1, Reposi sala 1, Uci Lingotto sala 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 10, The Space Le Fornaci sala 1 / 2 / 7, Uci Moncalieri sala 1 / 3 / 5 / 11 / 13 / 14)