Inflazione: Ruffino “Bene governo a sostegno piu’ deboli contro chi specula”

“Bene il governo impegnato a sostenere i settori della societa’ piu’ deboli e penalizzati da questa crisi economica. Ora e’ importante aumentare i salari dei lavoratori, aiutare le imprese che si trovano a fronteggiare un aumento di prezzi vertiginoso per energia e materie prime ma anche controllare che queste vengano mantenute a prezzi ragionevoli”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “Non e’ possibile assistere a questo balletto di prezzi al rialzo, su cui nessuno controlla ma tutti vengono penalizzati, di benzina, gasolio, GPL usati come carburante e gas naturale usato per autotrazione visto che il governo e’ intevenuto con uno scontro sulle aliquote di accisa fino all’8 luglio proprio per evitare questo tipo di speculazioni. A breve sentiremo il duro impatto della crisi a seguito delle sanzioni alla Russia. La nostra economia deve essere in grado assorbirlo rapidamente, dobbiamo fare quadrato tra istituzioni, privati, associazioni di categoria e parti sociali per il bene del Paese”, conclude.