Rock Jazz e dintorni Ludovico Einaudi e gli Einsturzende Neubaten

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al cinema per 3 giorni consecutivi, viene proiettato il documentario di Andrew Dominik “This Much I Know To Be True” sulla collaborazione tra Nick Cave e Warren Ellis. Al Teatro Regio Vinicio Capossela presenta “Bestiario d’Amore”.

Martedì. All’Otium Pea Club suona il trio The Good , The Bad & The Ugly. All’auditorium del Lingotto presenta il suo ultimo progetto “Underwater”.

Mercoledì. Al teatro Colosseo suonano i leggendari Einsturzende Neubaten.

Giovedì. Al Gabrio si esibisce il Mediterrae Trio. Al Blah Blah è di scena Hugo Race. Al Dash suona l’Ukulele Turin Orchestra. All’Hiroshima Mon Amour si esibiscono i Tauro Boys . Allo Spazio 211 sono di scena Tasso, Anna Castiglia, Petullà.

Venerdì. Al Jazz Club suonano i Korishanti. All’Hiroshima si esibisce Samuel dei Subsonica. Al Blah Blah sono di scena gli Smile. Allo Spazio 211 suonano gli Igloo, Est-Egò, e I Boschi Bruciano. Al Bunker debutto del festival “Jazz is Dead!” con Stephen O’Malley, Kali Malone, , Lucy Railton, Charlemagne Palestine con i Grumbling Fur.

Sabato. I Nomadi suonano al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna. Per “Jazz is Dead!” Mc Yallah con gli Holy Tongue con Debmaster, The Bug con Flowdan. Al Capolinea 8 suona il quartetto del sassofonista Jon Gordon. Al Blah Blah sono di scena gli Hubris con i When Mermaids Drown. Allo Spazio 211 suonano Populous, Tiger &Woods, Stump Valley.

Domenica. Per Radio Blackout si esibiscono i Tout Bleu.Epilogo di “Jazz is Dead!” con il duo Anteloper, i Fire!, e i Dalek.

Pier Luigi Fuggetta