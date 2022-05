Pinacoteca Civic a di Palazzo Vittone · Pinerolo (Torino )

29 maggio 2022 – 8 gennaio 2023

La Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone a Pinerolo (Torino) ospiterà dal 29 maggio 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra Enrico Colombotto Rosso. Il Genio Visionario, promossa dal Comune di Pinerolo con il patrocinio della Regione Piemonte , organizzata da Munus Arts & Culture con la preziosa partecipazione della Fondazione Enrico Colombotto Rosso e con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Curata da Lorenzo Soave e Daniela Dello Iacovo, la mostrarappresenta la più importante retrospettiva di sempre mai dedicata aEnrico Colombotto Rosso, considerato uno dei maggiori protagonistidell’arte del Novecento, che incarna l’idea dell’artista poliedrico: fu poeta e scrittore, scenografo e costumista, fotografo e illustratore, nonché pittore.

La sua arte, espressionista nella forma, ma simbolista nei contenuti, rappresenta un uomo teso tra l’incerto e il nulla, in cui figure spettrali, esseri mostruosi e creature deformi non sono che traslazioni visive e visionarie di quel malessere esistenziale dell’individuo e della società in cui è inserito.

L’artista piemontese dà voce a quell’Io profondo pieno d’angoscia e turbamento presente in ciascun essere umano.

Da autodidatta a protagonista dell’ambiente culturale piemontese, fece parte del gruppo torinese Surfanta (Surrealismo e fantasia), proprietario della Galleria “Galatea”, mantenne contatti con ambienti culturali ed artistici europei e statunitensi, intessendo amicizie con grandi nomi dell’arte e della cultura internazionale.

La mostra ,attraverso oltre 150 opere, intende rappresentare le innumerevoli sfumature della sua arte onirica, misteriosa, enigmatica,attraverso una narrazione di carattere cronologico che ripercorrerà tutte le tappe del suo percorso artistico, consentendo di immergersi nel mondo dell’artista, ma anche indagando le vicende e i protagonisti che hanno partecipato alla sua vita professionale e privata, per carpire l’essenza dell’artista, quell’Io più profondo che sottende alla sua particolarissima modalità espressiva.

Dagli oli alle chine, dalle tempere ai capricci, dalle locandine per il teatro sino agli assemblaggi: l’intera produzione dell’artista sarà presente in mostra attraverso le opere più significative, in una ricognizione del genio e del talento di un grande protagonista della storia dell’arte contemporanea.

Strani”) diventa un grande spazio ludico, e che è stata progettata con un riferimento diretto alla “villa del bambino urlante” presente nel film Profondo Rosso di Dario Argento.

Enrico Colombotto Rosso. Il Genio Visionario

Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone

Piazza Vittorio Veneto – Pinerolo (Torino)

29 maggio 2022 – 8 gennaio 2023

Lorenzo Soave e Daniela Dello Iacovo

