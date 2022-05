Rock Jazz e dintorni Eurovision e Pat Metheny

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA

Lunedì. Al Teatro Colosseo Gianna Nannini replica il concerto della sera precedente. Al Concordia di Venaria primo di 2 concerti consecutivi per Mannarino. All’Eurovision Village si alternano Melancholia con Little Pieces of Marmolade, Negrita, Legno e Slava.

Martedì. All’Otium Pea Club si esibisce Neja mentre al Jazz Club suona il duo Soft Morning. Al Pala Alpitour prima semifinale dell’”Eurovision Song Contest”.

Mercoledì. Al Circolo della Musica di Rivoli si esibiscono gli Algiers. Al Village del Valentino sono di scena Johnson Righeira e Bianco, Bandakadabra, Paloma, Ensi e Motel Connection.

All’auditorium del Lingotto arriva Pat Metheny. Al Magazzino sul Po si esibiscono i Medusa.

Giovedì. Al Valentino sono di scena i Sinplus, Est-Egò e Senhit. Al Concordia si esibisce Aiello. Al Magazzino sul Po suonano i Planet Opal. Al Folk Club il cantautore Andrea Parodi si esibisce con un sestetto e con Tom Chacon & Scarlet Rivera. Al Circolo della Musica di Rivoli è di scena Daniel Rossen. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Mace.

Venerdì. Al Concordia è di scena Tananai. All’Eurovision Village Gli Sweet Life Society (preceduti da Alessio Bondi e Kakawa), accompagnano Roy Paci e poi Davide Shorty con Beba. Al Toselli di Cuneo si esibiscono Ginevra Di Marco e Cristinà Donà. Al Blah Blah suonano I Saldatori. All’Off Topic si esibisce Bruno Belissimo mentre Leo Pari è di scena al Maffei.

Sabato. Serata finale all’Eurovision. Al Blah Blah suonano i Faz Waltz . Al Concordia di Venaria arriva Coez (24 ore dopo all’Hiroshima). Al Teatro Colosseo Alice rende omaggio a Battiato accompagnata dai Solisti Filarmonici Italiani. All’auditorium Franca Rame di Rivalta Gian Luigi Carlone e Matteo Castellan, presentano lo spettacolo “Musica x 2”. Allo Ziggy suonano i This Eternal Decay.

Domenica. Al Blah Blah suonano gli Argies. Al Teatro Colosseo canta Michele Bravi.

Pier Luigi Fuggetta