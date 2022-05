I 10 anni del Torino Jazz Festival

Compie 10 anni il Torino Jazz Festival. La Kermesse si svolgerà dall´ 11 al 19 giugno. Affidata per la quinta volta dai 2 direttori artistici Diego Borotti e Giorgio Li Calzi. Le Location interessate sono Conservatorio G. Verdi, OGR, grattacielo Intesa Sanpaolo, Tempio Valdese, Teatro Vittoria, più diversi jazz club con oltre 50 eventi in nove giorni. Linguaggi sonori oltre il jazz con avanguardia, rock , progressive e elettronica. Trai nomi di spicco da segnalare, Kae Tempest con una prima nazionale dal titolo “The Line Is A Curve”. Il musicista brasiliano Milton Nascimento. Per il centenario di Charles Mingus, 4 concerti per contrabbasso con Buster William, Paolino Dalla Porta, Furio Di Castri, e Davide Liberti. Dino e Franco Piana con la TJO con il tributo a Trovajoli. I norvegesi Elephant9 con il chitarrista Reine Fiske. Dal 14 maggio parte la prevendita dei biglietti sul sito del festival.

Pier Luigi Fuggetta