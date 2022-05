MUSIC TALES, LA RUBRICA MUSICALE

C’è una luce nella mia finestra, un sorriso sul mio volto

Mi hai dato una nuova vita, un nuovo giorno

Oh, il tuo amore è come una magia

Sì, mi sento come se potessi volare, sto baciando il cielo”

Il ragazzo ddi cui vi parlo oggi si chiama Sebastián Obando Giraldo (nato il 15 ottobre 1994), conosciuto professionalmente come Sebastián Yatra , ed è un cantante e cantautore colombiano . Ha iniziato come artista pop latino e ha registrato molte ballate , ma ha pubblicato diversi singoli reggaeton di successo. Yatra è noto per i suoi testi romantici, fondendo lirismo tradizionale con moderne influenze reggaeton. È salito alla ribalta in America Latina nel 2016 quando ha pubblicato il successo “Traicionera”. Ha pubblicato tre album in studio e registrato con artisti di una vasta gamma di generi musicali nel corso della sua carriera.

Nato a Medellín e cresciuto principalmente a Miami, Yatra ha iniziato a cantare in giovane età ed è tornato in Colombia per iniziare la sua carriera musicale. Ha ottenuto un grande successo con “Traicionera” seguito da ” Robarte un Beso ” con Carlos Vives . “Traicionera” è stato il singolo principale del suo album di debutto del 2018, Mantra , che conteneva anche il singolo “Sutra”, con il rapper portoricano Dalmata . Ha poi pubblicato l’album Fantasia , incluso il singolo principale “Un Año” con la band messicana Reik . Ha ricevuto continui successi collaborando con Daddy Yankee , Natti Natasha ,sul singolo bilingue ” Runaway “.

Il brano che vi propongo è “Tacones” nella versione che vede un’altra voce fenomenale che porta il nome di John Legend . . .pseudonimo di John Roger Stephens (Springfield, 28 dicembre 1978), è un cantautore, produttore discografico, produttore televisivo, produttore teatrale e personaggio televisivo statunitense. Nipote di un pastore, Stephens ha modo di passare molto del suo tempo cantando e suonando in una chiesa battista. Ancora bambino si trasferisce in Pennsylvania con la famiglia e nella chiesa locale canta nel coro. A 16 anni si trasferisce a Filadelfia per studiare alla University of Pennsylvania, dove riceve i primi elogi per il suo talento e arrivano le prime collaborazioni: nel 1998 è chiamato a suonare il pianoforte per il singolo di Lauryn Hill EveryThing Is Everything.

Terminato il college, si sposta a New York, dove inizia a esibirsi soprattutto nei nightclub. Il pubblico lo adora e lui vende i demo durante le performance. Il mondo dello spettacolo lo vede soltanto da dietro le quinte: suona e scrive per artisti come Janet Jackson, Kanye West, Twista e Alicia Keys. Nel 2003 al club S.O.B.’s tiene un concerto, che riscuote un significativo successo dagli spettatori: ne approfitta per far uscire il disco Live At SOB’S New York City. Assume il nome d’arte di John Legend, quando Kanye West prende atto del suo talento. Legend collabora con West per The College Dropout, che vende 2 milioni di copie. I due duettano sul palco in occasioni del calibro dei Grammy Awards.

Insomma, una fusione che regala milionate di like e milionate di ascolti e che rende, almeno a me, la giornata più leggera e frizzante…sempre condita con temi d’amore che, diciamolo, non sbagliano mai!

““Se un giorno dovessi innamorarti, fatti catturare il cuore ma non la mente, perché in tal caso decreteresti la tua fine.””

Chiara De Carlo

buon ascolto

https://www.youtube.com/watch?v=SsjVHBvh1HQ&ab_channel=SebastianYatraVEVO

