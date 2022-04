MUSIC TALES, LA RUBRICA MUSICALE

“Sai, la paura di morire

È una mosca nel caffè

Sembra a un passo dalla fine

Ma raccontami di te

Perché ho perso un fratello per strada

La sera prima di Natale

Dovrei fargli una telefonata

Ma non so più parlare

So dove sei però non so più come stai”

Cesare Cremonini (Bologna, 27 marzo 1980) è un cantautore, attore e scrittore italiano.

È stato il frontman del gruppo italiano Lùnapop, che ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? (1999) vendendo oltre un milione e mezzo di copie.

Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sette album in studio, due dal vivo e tre raccolte.

Molti i premi ricevuti tra cui due Premi Lunezia, cinque Music Awards, un Nastro d’argento alla migliore canzone originale e un primo posto alFestivalbar.

E fin qui, tutti sanno tutto…ma tutti conoscono i Lunapop, la band con cui ha raggiunto il successo, ma molti non sanno che il primo nome del gruppo, fondato nel 1996, era “Senza Filtro” ed aveva una formazione leggermente diversa. Divennero Lunapop su suggerimento del loro manager.

Nel 2005 ha percorso l’Argentina in Jeep con un suo amico, un’esperienza che lo ha formato molto…come vorrei farlo anche io!

Nel brano che ho scelto per voi, ci vedo una sorta di esegesi del periodo storico che stiamo attraversando.

Spiega Cremonini: «È una canzone sulla depressione e sulla solitudine in cui viene gettato ogni essere umano che sta vivendo un disagio. Sul dolore che provano le famiglie che vivono questi drammi inenarrabili. Sulla speranza.

Mai come adesso credo sia necessario non trascurare un tema cosi forte,

ditevelo che vi amate ed abbracciatevi, amate il disagio degli altri, fatelo vostro e trasformatelo in bellezza…solo questo ci salverà, forse.

Chiara De Carlo

“Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza.”

(Lucio Anneo Seneca)

buon ascolto!

https://www.youtube.com/watch?v=nxHYa7WZtGE&ab_channel=GERONIMOHi-tech

