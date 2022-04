Un gran trio d’attori dentro il cinema fatto di rivalità e arroganza

“Finale a sorpresa” degli argentini Mariano Cohn e Gastòn Duprat nelle sale

PIANETA CINEMA a cura di Elio Rabbione

Il mondo del cinema, bugiardo, pretenzioso, sregolato, arrogante, fatto di cinismo e ipocrisia, dedito alla rivalità cronica, nevrotico, fascinoso e per molti versi irrimediabilmente vuoto, clownesco, molti vizi e poche virtù, un mondo dove tutto è il contrario di tutto. Lo scandagliano con “Competencia oficial” (nell’edizione italiana divenuto più semplicemente “Finale a sorpresa”), tra risate e punte amare, i registi argentini Mariano Cohn e Gastòn Duprat, già nel 2016 applauditi a Venezia con “Il cittadino illustre” – uno scrittore fresco di Nobel torna alle sue origini per scontrarsi con le differenze con la propria gente -, che valse la Coppa Volpi al loro interprete Oscar Martinez, poi direttori in solitaria di un paio di opere, mentre il collega che non stava dietro la macchina da presa produceva. Un ottimo tandem, carico di humour e di un buon bisturi in mano a sezionare a dovere il mondo, cinema arte letteratura, che stanno affrontando.

Un gigante dell’industria farmaceutica, raggiunti gli ottanta, dedito al lavoro e alle opere filantropiche (“sappiamo tutti perché si creano le fondazioni…!”), decide di lasciare all’umanità tutta un qualcosa che lo ricordi per sempre. Perché non un ponte?, no, magari meglio un film, un grande film, di quelli che non si sono mai visti. “Voglio il meglio”, e il meglio è un romanzo da tutti acclamato e degno di procurare il Nobel al proprio autore – l’odio covato da un uomo nei confronti del fratello per la morte dei genitori in un incidente d’auto -, che manco a dirlo lui neppure s’è sognato di leggere, una regista come Lola Cuevas abituata sul set a tagliare il capello in quattro, esigente e puntigliosa come nessun altro collega, un po’ folle ma il che non guasta, abituata ad altro genere ma che anche lì saprà affermarsi, e due attori del firmamento cinematografico eccelsi tra gli eccelsi ma diversissimi tra loro, Félix Rivero, bello e prestante, pronto a dettare norme per come dovrà essere il suo cibo durante le riprese, magari ad un passo dall’essere denunciato dalle compagne di lavoro per il troppo ardire (“Scusami se avrò un’erezione e scusami se non l’avrò”, dice ad una giovane attrice nella prova della scena di un bacio, che poi Lola risolverà ben altrimenti), vanitosa stella hollywoodiana arcicoccolata e con casa a Saint-Tropez (ci tiene a ribadirlo) e Ivàn Torres, maestro di recitazione, sicuro anzi tronfio della sua arroccata bravura, estremamente raffinato e colto. Entrambi, anzi il trio al completo, con un ego smisurato, lei a guardarli spesso dall’alto in basso e pronta a muovere i fili delle sue marionette o a piantarli in asso all’ennesima presa per i capelli, Félix ad invidiare le grandi capacità attoriali di chi gli starà per settimane di fronte, il suo alone intellettuale e squisitamente drammatico e di pensiero, Ivàn quella certa leggerezza con cui l’altro è capace di affrontare certe situazioni come il suo più facile successo. “Finale a sorpresa” (che per molti tratti d’impianto può ricordare “Effetto notte” di Truffaut, indimenticabile, senza farci scordare che i tempi di “Eva contro Eva” non finiranno mai) ha il pregio di non essere la lavorazione del film ma le prove che lo precedono, l’impostazione del personaggio, l’intonazione, gli sguardi, lo sgranchimento della voce, le intenzioni, le sillabe misurate, e con tutto questo la tensione che s’accumula tra i due rivali. Un meccanismo che Lola esaspera sempre più (i due poveretti sotto l’incombente peso e pericolo di un enorme masso e il momento della distruzione dei premi, Globe e Coppe Volpi e lacrimosi riconoscimenti di bambini malati, con i due impacchettati nel cellophane e impotenti sono da manuale) e che i due acchiappano al volo, l’uno rivelando un male incurabile che gli lascia poco tempo da vivere e l’altro sperticandosi in lodi verso il collega: ma l’abbiamo imparato, il cinema è un mondo dove tutto è il contrario di tutto.

Tutto sembra abbastanza all’acqua di rose, tra leggerezza e irrealtà, come le spoglie immense sale che ospitano i tanti duelli, tutto costruito per un paio d’ore allo spettatore in astinenza da divertimento. Invece Cohn e Duprat affilano i coltelli come Dio comanda e li affondano nelle carni della settima arte, a dovere. Addirittura, il “finale a sorpresa” che è stato promesso non ci interessa poi neppure tanto (i più attenti lo avranno già annusato, quanto arte e vita si contaminino a vicenda sarà sotto gli occhi di tutti), quel che importa è il quadro impietoso che ci offrono ma supponiamo drammaticamente e umanamente autentico. Ma “Finale a sorpresa” è in fondo anche un omaggio al cinema e al mestiere dell’attore, al “piacere” di recitare, alla sfacciataggine del mettersi in mostra, con tutte le debolezze e le grandi insuperabili altezze: lo mostrano, quel piacere, Penelope Cruz, una cascata di riccioli rossi e una carica di decisionismo, Antonio Banderas (nella mia personale scala dei valori, il più convinto e “divertito” dei tre, il migliore) e Oscar Martinez che trattiene in sé ogni più piccola particella del Grande Attore: e anche qui da noi i nomi, a torto e a ragione, si potrebbero sciupare.