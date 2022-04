“La tomba di Verona”, un romanzo di Virginio Giovagnoli

Informazione promozionale

Nicole e Alessandro, lei sedici anni e lui ventitré. L’amore quando arriva non si sa e non ha età.

Il primo approccio è dolce e sereno. L’intromissione dei fratelli della giovane, che danno più importanza all’avere che all’essere di una persona, porterà disperazione.

La loro fuga sarà breve ma piena di passione giovanile, poi il ritorno alla dolorosa realtà della vita. Passano gli anni e la situazione cambierà.

I sentimenti d’odio si trasformeranno. Amare ed espiare, sarà il loro credo. Un’amicizia, dopo un litigio, diventerà l’aiuto inaspettato in situazioni pericolose.

Una storia d’amore che sembra non avere mai fine. La morte non riuscirà a dividerli. Torneranno per mantenere una promessa rimasta in sospeso nel tempo. Il cielo porterà serenità e pace in tanti cuori tormentati.

Acquistabile qui:

https://www.mondadoristore.it/La-tomba-di-Verona-Virginio-Giovagnoli/eai979122038644/

https://www.ibs.it/tomba-di-verona-libro-virginio-giovagnoli/e/9791220386449?inventoryId=387307831

https://www.libraccio.it/libro/9791220386449/virginio-giovagnoli/tomba-di-verona.html