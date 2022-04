La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

La preside del Liceo ”Montale“ di Roma prof. Sabrina Quaresima è stata riconosciuta “innocente“ rispetto alla campagna mediatica distruttiva, orchestrata vigliaccamente contro di lei, considerata colpevole di aver sedotto uno studente maggiorenne che si era inventato una chat, rivelatasi falsa e manipolata. La professoressa ha avuto la vita professionale e anche famigliare sconvolta da intere paginate che l ‘hanno dipinta nei modi più incredibili. In quel caso non le è valso nulla neppure il fatto di essere donna. Il tiro al piccione è continuato implacabile per molti giorni fino a che un’ispezione ministeriale ha evidenziato l’inconsistenza delle accuse. Al di là delle beghe tra insegnanti di quel liceo, balza evidente ,ancora una volta, la non serietà dei giornali che hanno montato il caso ,creando uno scandalo dal nulla. Un collage scandalistico inventato che disonora il giornalismo. Amarsi tra persone maggiorenni e consenzienti non è mai stato comunque un reato. Questo sarebbe un principio elementare di libertà che andrebbe almeno preso in considerazione tra gente civile che non diventa bigotta solo se c’è da colpire altre persone.Ricordo che ci fu un preside torinese che ebbe una storia boccaccesca con una bidella della sua scuola. Questa tresca provoco‘ la violenta reazione del marito “cornuto” e della moglie rabbiosa durante l’ora di intervallo del liceo, suscitando l’ilarità e il discredito generale tra alunni e personale scolastico. Quel preside progressista e libertino che amava citare Calamandrei, traslocò – quasi una promozione – all’ufficio degli ispettori senza un rigo sui giornali. Due pesi e due misure forse perché quel preside focoso, incapace di trattenere le sue voglie a scuola, era un militante politico ben identificato. Quaresima e’stata invece gettata in pasto agli studenti e ai lettori senza la benché minima verifica dei fatti. La vergogna sta soprattutto nei giornalisti incapaci di capire se una notizia abbia o non abbia fondamento. E ieri ed oggi la notizia che rivela la verità, è stata data ovviamente in modo non confrontabile con quello usato per lapidarla.

.

Valdo Fusi, un grande

La Città metropolitana di Torino , sempre attenta alla storia della città, ha ricordato venerdì 22 aprile nella Biblioteca “Giuseppe Grosso”, che ne conserva biblioteca e documenti, Valdo Fusi , il grande autore di “Fiori rossi al Martinetto“ che rievoca il processo al Comitato Militare del CLN piemontese in larga parte fucilato dai fascisti repubblichini al poligono del Martinetto nel 1944. Il caso volle che il 22 aprile del 1948 , quasi subito dopo essere stato eletto deputato, Valdo si sposasse. A benedire le nozze fu il cardinale arcivescovo di Torino Maurizio Fossati. La moglie di Fusi, Edoarda Biglio, era figlia di uno dei magistrati del processo al Comitato Militare del CLN, comandato dal Gen. Perotti. Fusi, che rischiò la vita in quella tragica ed eroica vicenda, vide in quel gesto cristianamente nobilissimo anche un modo per guardare avanti verso la pacificazione degli animi dopo la guerra civile. Un grande insegnamento morale anche anche oggi, contro ogni odio del passato e del presente.

.

Un 25 aprile tricolore

Domani sarà il 25 aprile, una festa che dovrebbe far ritrovare tutti gli italiani a ricordare la fine di una guerra, di una dittatura e di una dominazione straniera. Questo 25 aprile coincide con la guerra scatenata da Putin contro l’Ucraina, una guerra che rischia di degenerare, come ho scritto più volte. La stessa associazione maggioritaria dei partigiani, l’ANPI, appare divisa. Non credo sia di per se’ un male perché di fronte ad una guerra possibile le certezze ideologiche si rivelano armi spuntate e i dubbi sono leciti. Quindi capisco le polemiche, anche se il presidente nazionale Pagliarulo non mi sembra un gran che, anche al di là di questo 25 aprile, perché anche sulle foibe ha detto cose davvero incredibili. Ma io rispetto il travaglio interno all’Anpi che ha avuto ed ha uomini di valore come il presidente torinese Nino Boeti. Anche la scelta di FVIL (in cui ho militato in passato nel ricordo di un mio zio volontario della libertà con Mauri ) e di FIAP di manifestare a Roma insieme a Calenda e + Europa mi sembra una scelta sbagliata. Andare in piazza con due partiti non ha senso e rivela, soprattutto per la FVIL, un venir meno del carattere apartitico. Sfilare con Calenda e con Della Vedova mi pare una vera sciocchezza che non ha nulla a che vedere con il 25 aprile. Venerdì sono stato a parlare del ruolo dell’Esercito nella Guerra di Liberazione testimoniata da una bella mostra storica promossa alla Cittadella di Torino dall’Associazione Nazionale Artiglieri che merita di essere visitata, magari proprio per festeggiare un 25 aprile tricolore.