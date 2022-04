Un arco di ottant’anni, la pioggia continua ricopre le verità inconfessate

“When the rain stops falling” di Andrew Bovell al Carignano sino a domenica 24

Un lungo viaggio attraverso la Storia (il pugno di ferro della Thatcher, i carri armati sovietici che schiacciano la voglia di libertà a Praga) e le esistenze di un gruppo di uomini e donne, figli e padri, mogli e madri, il racconto delle famiglie York e Law, quattro generazioni. Un lungo viaggio che scorre a ritroso tra un futuribile 2039 e il 1959, tante storie che sfociano l’una nell’altra, ottant’anni esatti che costruiscono i destini e le tappe nell’avvicendarsi degli anni, in un continuo andare e venire, s’ambientano tra una Londra povera e grigia e i panorami australiani, con lucida nitidezza, raccolgono nove personaggi all’interno di una scena (firmata da Carlo Sala) dove esistono un tavolo pronto a suddividersi o a riunirsi, un’isola attorno a cui raccogliersi, un gruppo di sedie che hanno visto tempi migliori, una cucina economica, un attaccapanni su cui s’appendono soprabiti e cappelli e ombrelli ad ogni arrivo, luci giallastre a illuminare con indovinati giochi (si devono a Luigi Biondi) visi, corpi e avvenimenti. Tutto nella “normalità”, nella “naturalezza”, seppur straziata, seppur ferita dalle esplosioni che le si annidano dentro, nel fluire delle vicende cariche d’amarezze – da quando nel 2039 Gabriel York riceve la visita del figlio che non vede da quando aveva sette anni: l’inizio ma anche l’epilogo dell’intera vicenda -, ma una “normalità” che è il pregio maggiore del dramma. Il dramma s’intitola “When the Rain Stops Falling” (“Quando la pioggia finirà”), l’ha scritto nel 2008 Andrew Bovell, sessantenne nativo di Perth in Australia (lo avevamo conosciuto all’inizio del millennio come sceneggiatore del pluripremiato “Lantana”), opera giustamente osannata in patria come in varie parti del mondo, da noi un progetto di Lacasadargilla, per la traduzione di Margherita Mauro e la regia di Lisa Ferlazzo Natoli, tre premi Ubu a far bella mostra, prodotto da ERT Teatro Nazionale, dal Teatro di Roma Teatro Nazionale e dalla Fondazione Teatro Due, in scena al Carignano sino a domenica 24 per la stagione dello Stabile torinese.

Nello straripare continuo – mai invadente – di musiche sospese, in un adesso un prima e un poi da cui i personaggi entrano ed escono, nei momenti e nelle loro età diversi, che imprigionano scena dopo scena l’attenzione dello spettatore, il tessuto drammaturgico poggia, contro un fondale spietatamente indifferente, sullo scorrere del tempo e sugli scrosci d’acqua (piove sempre, piove moltissimo, una rigenerazione e una pulizia taumaturgica: ma anche l’annuncio di un diluvio inesorabile e torrenziale che ha il sapore “eccentrico e favoloso” – spiega la scheda della Compagnia – della pioggia di rane in “Magnolia” di Paul Thomas Anderson) – come sull’eterno concetto di memoria, quella negata in special modo – che accompagnano e coprono le confessioni, le azioni mai raccontate, i sentimenti e i peccati, i mutamenti e i cervelli che iniziano a indebolirsi, l’abitudine della bottiglia tenuta nascosta dietro un angolo della cucina.

La bellezza e la solidità della scrittura di Bonell stanno anche in quei tanti spicchi di dialogo che, come un puzzle mai terminato, tornano e s’inseriscono sotto luce diversa, riprendono concetti e sottolineano parole in luoghi e tempi differenti, come quegli oggetti – la zuppa di pesce, il cappello che qualcuno perde per poi ricomparire, la valigia del finale che restituisce i ricordi, il grosso pesce piovuto dal cielo, la vestaglia elegante a richiamare l’aneddoto di Diderot, la scarpina di un bambino ritrovata sulla spiaggia che getta luci sinistre. Attorno, i nove attori, straordinari – Caterina Carpio, Marco Cavalcoli, Lorenzo Frediani, Tania Garribba, Fortunato Leccese, Anna Mallamaci, Emiliano Masala, Camilla Semino Favro e Francesco Villano, al quale spetta l’intimo quanto disperato urlo del finale -, sono di una esattezza, di una nitidezza, di una misura, di un dolce o violento sapore da mettere i brividi. Prove al colmo della maturità, nomi forse ai più sconosciuti ma di un linguaggio teatrale certamente invidiabile, la pulizia sonora nell’esporre, non un eccesso, non una sbavatura, non un sopra le righe che possa guastare il racconto, ma estrema sincerità, un’immedesimazione che è la perfetta ricostruzione, dall’interno, di ogni singolo ruolo. Lodevolissimi lo sforzo e la resa eccellente della regista nel dare cadenze giuste, nel rendere attraverso mille particolari la fluidità del racconto (ci sono tecniche cinematografiche ma c’è anche la poesia del teatro che le rende ancor più forti e presenti), nel dare la possibilità allo spettatore di far propri e riconoscibilissimi, al di là delle didascalie, delle scritte genealogiche o dei luoghi o delle occasioni, nel dare forza e persuasione ad ogni area narrativa, nel costruire spazi che rispettano l’architettura sviluppata dall’autore, mantenendo quel realismo ma pure quel tanto di sogno amaro che Bonell ci ha regalato.

Elio Rabbione

Le immagini dello spettacolo sono di Sveva Bellucci