Michela Sebastiano: “Pillole di un risveglio”

L’AUTRICE SI PRESENTA

Sono Michela, una donna di 41 anni, nata a Roma, mamma di 4 splendide figlie, moglie, studentessa universitaria, frequento un Masterclass e Angel in Devamia per diventare coach per cuore mente e anima, ballerina di pole dance, attrice allo sbaraglio nel gruppo della chiesa e creatrice del progetto WonderMamy 2.0. Come faccio a fare tutto questo? Volere è potere, questo è il mio motto. Il dare voce al mio sentire mi ha fatto affacciare al mondo della scrittura.

Pillole di un risveglio è un libro che racchiude una serie di racconti, che descrivono i miei primi passi verso il risveglio. Troverete riflessioni sulla vita, sulla morte, sulla famiglia, sull'amore e sulla magia. Un risveglio che muove i suoi passi prendendo consapevolezza che noi siamo acqua, vibrazioni, emozioni, frequenza, pensieri, noi siamo LUCE .

C’è la volontà di trasmettere la necessità di dare voce ai propri pensieri, pensieri puri e liberi da ogni giudizio, trasmettendo valori come fede e amore. Aprendosi a questi valori, aprendosi al proprio cuore si può cambiare. nostra imperfezione. Trovando l’equilibrio con noi stessi accendiamo la luce che è in noi, luce che ci illumina il nostro cammino. Possiamo arrivare a capire che siamo perfetti nellanostra imperfezione.

Questo è quello che ha scritto mio marito, proprio perché in questo momento sentivo un blocco……non riuscivo a scrivere e non riuscivo a scrivere di me…..

Poi il 25 febbraio 2022 ho fatto la presentazione del mio dono a due donne speciali, nel percorso di crescita e di risveglio in cui sono Angel e sono tornata a fluire e a raccontare la mia storia e le mie emozioni.

Tutta la storia del libro è una storia fantastica, tutta la mia vita è fantastica per essere raccontata…..per presentare il futuro che è già qui!

Racconta di me, di come la mia anima attraverso la scrittura ha cominciato a spingere per venire al mondo, per nascere nella Luce e per accompagnarmi verso la mia realizzazione nella consapevolezza che noi siamo molto di più di quel che pensiamo. In questo libro io seguo il mio sentiero, il mio filo rosso per raggiungere nuovi orizzonti, sono storie di vita quotidiana di un’ ordinaria vita straordinaria.

Mi è stato chiesto: "A chi consiglieresti questo libro?"

Questo libro è per te che senti che la vita è molto di più, per te che senti che qualcosa ti sfugge, per te che quando ti guardi allo specchio vedi solo i tuoi difetti ma senti che tu sei molto di più! Per te che senti che la luce ha vinto, a te che vuoi trovare la tua via e la tua verità, a te dico buona lettura e buona riflessione, hai tutto dentro te per costruirti un mondo migliore in linea con la tua anima❤️

Questo libro racchiude delle mie riflessioni personali ed offre spunti per riflettere e trovare tutte le risposte dentro di noi, ti permette di cambiare lenti e vedere il mondo da un altro punto di vista. Racconta delle mie prime esperienze di dialogo con Dio e di le mie prime esperienze con i chakra e con il reiki, è un libro che secondo me può scardinare il vecchio e rigido sistema di credenze, per costruirne uno nuovo, più flessibile e in linea con la nostra essenza. Come dico la chiave per la rinascita è l'occhio, vigile e attento. Essere, trovare, realizzare. Volere è potere e l'@more rende liberi.