Merlo e Zambon: Pinerolo, i 5 stelle appartengono al passato

“Non vogliamo entrare nel merito della polemica che ha portato il Sindaco di Pinerolo, il grillino

Salvai, a protocollare le sue dimissioni per la vicenda legata al futuro del Volley pinerolese

femminile dopo la sua straordinaria promozione in serie A.

Ora, al di là della disputa tecnica, logistica e regolamentare sul palazzetto che dovrebbe ospitare

le gare sportive ed agonistiche della squadra, quello che emerge da questa singolare e grottesca

vicenda è che il modello politico di governo dei 5 stelle sta franando in tutta Italia. A livello locale

come a livello nazionale. Oltre alla sostanziale scomparsa da quasi tutti i comuni italiani, ad oggi

restano solo 6 i sindaci grillini di comuni oltre i 15 mila abitanti in tutta Italia. E tra questi Pinerolo

che, come l’ultima vicenda del Volley femminile dimostra, conferma platealmente l’incapacità di

governo di questa formazione politica che nell’arco di pochi anni ha sistematicamente rinnegato

tutto ciò che ha predicato per svariati lustri in tutte le piazze italiane.

E la vicenda di Pinerolo non è che l’ultimo esempio di questo decadimento politico, culturale,

programmatico e forse anche etico. Forse è giunto il momento di archiviare definitivamente la

stagione del populismo demagogico, anti politico, qualunquista e legato all’improvvisazione al

potere con l’ormai famoso slogan di “uno vale uno”. Una stagione che ha contribuito ad

impoverire la politica, a fiaccare l’azione di governo e ad incrinare la stessa credibilità delle nostre istituzioni democratiche.