La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Fabrizio Quattrocchi, un grande italiano

Fabrizio Quattrocchi, che è stato vilipeso definendolo con disprezzo un mercenario, venne assassinato da terroristi islamici 18 anni fa in Irak. Egli merita invece un ricordo costante. Togliendosi la benda con cui gli avevano ricoperto gli occhi, disse ai suoi assassini: “Adesso vi mostro come sa morire un italiano“. Il presidente Ciampi lo insigni’ della Medaglia d’oro come fece con la martire istriana Norma Cossetto. Oggi Norma è contestata dai nuovi- vecchi nostalgici di Tito, a Quattrocchi hanno riservato un distratto oblio, mentre è stato uno dei più autentici patrioti in tempi nei quali la Patria è ignorata. Anche il Comune di Genova e il presidente della Regione Toti (diventato noto per chiudere il pronto soccorso in alcuni ospedali liguri) sono colpevoli di questo oblio. Non basta il ricordo della sorella Graziella che ne tiene vivo la memoria con affetto commovente e costante.

Nato e Ucraina

Non ho mai avuto simpatia per il comico che impersona la parte del Presidente ucraino. Troppo spaccone, improvvisatore, incapace di gesti politici seri. Se l'Ucraina è vittima dell'aggressione di Putin, ciò lo si deve almeno in parte alla sua politica che rivela una vistosa inadeguatezza. Adesso l'idea di allargare la Nato ad altre due nazioni appare un errore di politica estera eclatante perché significa gettare benzina sull'incendio di una guerra che potrebbe degenerare in guerra nucleare, un pericolo che ci toglie il sonno. Il presidente ucraino interferisce perfino con il Papa che fino a prova contraria decide lui cosa cosa fare il Venerdì Santo al Colosseo. La pace è più che mai in mani inaffidabili. A Pasqua chiediamo l'aiuto di Cristo risorto. E' l'unica scelta che ci rimane, laici o non laici che siamo, come scriveva Benedetto Croce a De Gasperi.

Gli Alpini

Perché scegliere la festa degli alpini nel giorno della battaglia di Nikolajenka il 26 gennaio? Una scelta fuori luogo che rievoca la guerra fascista. Antonio Bruscaroli

.

