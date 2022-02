Senza dimora, non senza storia: un ciclo di incontri per raccontare esperienze di vita attraverso l’arte

Dal 23 febbraio

Partirà il 23 febbraio alle 18:30 dalla “Fabbrica delle e” in corso Trapani 91/b a Torino e on line il

ciclo di incontri “Senza dimora, non senza storia” organizzato dall’Associazione Avvocato di Strada

Odv con il contributo della Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza ONLUS.

Gli appuntamenti, si inseriscono tra gli eventi “Extra” del Homeless More Rights, il Festival dei

diritti delle persone senza dimora a cui nell’ottobre 2021 a Bologna hanno partecipato oltre 800

persone, 25 relatori e 6 moderatori e che vedrà la sua seconda edizione a ottobre 2022

(https://homelessmorerights.it/).

Quattro gli incontri torinesi che avranno come filo condutture le vite e le storie delle persone

senza dimora e come queste vengono raccontate attraverso diverse forme di arte e

comunicazione: fotografia, arti grafiche, letteratura, cinema e giornalismo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la società, le istituzioni e la politica sull’accesso ai diritti per le

persone che vivono in povertà e in condizioni di fragilità, questa volta mettendo in luce come il

fatto di vivere in un contesto di disagio, non significhi non avere dignità, una storia da raccontare,

qualcosa a cui si tiene.

Relatori, personalità che nel panorama della cultura nazionale e torinese si sono contraddistinte

nelle diverse forme comunicative e che si sono trovate ad affrontare temi importanti come quello

legato alla vita delle persone senza dimora.

Date, tema e relatori degli incontri:

Incontro 1 | 23 febbraio h. 18:30

“La dignità dentro l’immagine – La vita senza dimora attraverso fotografia e arti grafiche”

con Raffaele Palma e Paolo Siccardi

Incontro 2 | 30 marzo h 18:30

“Tra le righe – Come la letteratura può indagare l’animo di chi ha perso tutto”.

con Antonella Frontani e Enrico Pandiani

Incontro 3| 27 aprile h 18:30

“Dritto al cuore. Il cinema come strumento di sensibilizzazione sociale”.

con Davide Ferrario e Stefano Rogliatti

Incontro 4 | 25 maggio h 18:30 – 19:30

“Il racconto delle difficoltà. Informare senza cadere nella strumentalizzazione”

con Marco Castelnuovo e Matteo Spicuglia